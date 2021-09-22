Успенська в гостях у Каменських і Потапа заспівала українською (відео)

Любов Успенська приїхала в Україну, щоб дати кілька концертів. Один з вечорів вона провела в компанії Насті Каменських і Потапа

/ Фото: Instagram

На вихідних Любов Успенська дала сольний концерт в Києві, який пройшов з аншлагом. Виступала на концерті Успенської і Настя Каменських – вони виконали дуетну пісню "Ты же не забыл".

Поки співачка в Україні, вона вирішила заглянути в гості до Потапу та Насті. Відео зі зіркових посиденьок з'явилося в фан-акаунті Каменських.

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За столом гості співали українські пісні "Черемшина", "Пісня про рушник" і дует Любові Успенської і Насті Каменських.

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Зараз Любов Успенська гастролює українськими містами. Співачка вже виступила в Дніпрі і Києві, Одесі. Також концерти заплановані в Херсоні та Запоріжжі.

Нагадаємо, в 2019 році Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчя, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.

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