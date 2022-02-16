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Втрачена краса: найкращі фото Лінди Євангелісти до її спотворення пластичними хірургами

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 19:30
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Згадуємо фото найкрасивішої жінки, зірки подіуму 90-х та нульових, яка досі звертає на себе погляди шанувальників.
Лінда Євангеліста зараз знову в центрі уваги
Лінда Євангеліста зараз знову в центрі уваги / Фото: открытые источники

Цього тижня знаменита модель Лінда Євангеліста з'явилася в фотосесії для журналу People, де розповіла про жахливі наслідки пластики. Зірка подіуму продовжує триматися, але багато її фанатів сумують за колишнім образом, до того, як її зовнішності торкнувся скальпель хірурга. Ми зібрали найкрасивіші фото Лінди Євангелісти, які можуть бути референсами для нинішніх моделей. Її краса – незрівнянна!

Саме Лінді Євангелісті належить знаменита фраза: "Менше, ніж за 10 тисяч доларів, я навіть з ліжка не встану"

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Лінда Євангеліста у юності / скріншот

І це не дивно, адже красуню з точеною фігурою та ідеальним обличчям досі вважають однією з найуспішніших і найзнаменитіших манекенниць в історії модельного бізнесу за весь час.

Лінда Євангеліста – зірка глянцю/скриншот

Разом з Наомі Кемпбелл, Тетяною Патіц, Крісті Терлінгтон та Сінді Кроуфорд Лінда Євангеліста представляє золоту еру в моделінгу.

Зірки подіуму 90-х / скріншот

За свою кар'єру Лінда вона знялася більш ніж для 600 обкладинок глянсових журналів.

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Лінда Євангеліста в яскравому образі / скриншот

Ось приклад однієї з них.

Лінда Євангеліста для ELLE
Лінда Євангеліста для ELLE / Фото: elle.com

Коротка стрижка зробила її образ ще виразнішим і роботи тільки побільшало.

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Фото: www.instagram.com/lindaevangelista

До речі, зірка в інстаграм і сама любить поностальгувати та інколи публікує раритетні кадри.

Фото: www.instagram.com/lindaevangelista

Волосся – предмет гордості Євангелісти. З її зовнішністю вона могла дозволити собі найрізноманітніші стрижки.

Лінда Євангеліста / скріншот

Культура 90-х дозволяла з'являтися на обкладинках із цигаркою.

Лінда Євангеліста / скріншот

Модель якщо не ходила по подіуму сама, завжди була присутньою як почесна гість у залі та на вечірках.

Лінда Євангеліста на вечірці
Лінда Євангеліста на вечірці / Фото: Getty Images

Лінда Євангеліста у 90-ті була улюбленицею головних модних дизайнерів.

Лінда Євангеліста на показі в Парижі
Лінда Євангеліста на показі в Парижі / Фото: Getty Images

Її модельну кар'єру називають однією з найдовгограючих. Перевершила її хіба що Наомі Кемпбелл, яка і зараз регулярно демонструє вбрання на модних показах.

Лінда Євангеліста на церемонії CFDA Fashion Awards
Лінда Євангеліста на церемонії CFDA Fashion Awards / Фото: Getty Images

Інда Євангеліста у сукні від Giles Deacon весна/літо 2006 р.

Лінда Євангеліста і 2006 році
Лінда Євангеліста і 2006 році / Фото: Getty Images

Шанувальники краси Лінди Євангелісти прагнуть знову побачити улюбленицю у новій фотосесії з якогось радісного приводу. А ми не перестаємо захоплюватися, яка ж Лінда Євангеліста – гарна!

Нагадаємо, сьогодні також обговорюють той факт, що "Аферист із Tinder" Саймон Лєваєв має намір вести подкаст або шоу про стосунки.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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