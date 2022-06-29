Жахливий подарунок на день народження: до будинку Аріани Гранде пробрався безумець

Особняк американської виконавиці знову піддався атаці сталкера. Чоловік погрожував розправою співачці та її охороні. Подробиці в матеріалі

У день народження до Аріни Гранди увірвався переслідувач

Не завжди зірки раді своїм шанувальникам. Іноді фанатська любов перетворюється на одержимість. Нещодавно українська співачка Злата Огневич розповіла про переслідування сталкера.

Від настирливого шанувальника ледь не постраждала і американська виконавиця Аріана Гранде. Як повідомляє TMZ, у будинок співачки в Монтесіто пробрався чоловік. Пригода сталася 26 червня, у день народження зірки.

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Злочинцем виявився якийсь Аарон Браун, який вже не вперше намагається підібратися до Гранде.

Восени минулого року Браун вліз у особняк співачки з мисливським ножем. На щастя, виконавиці вдома не виявилось і сталкера затримала її охорона. Чоловік розмахував зброєю та кричав: "Я уб'ю її і вас!" .

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Після того, що сталося, суд офіційно заборонив чоловікові наближатися до зірки, але це його не зупинило.

Цього разу поліція знову зловила переслідувача, і зараз він перебуває під слідством. Його звинуватили у переслідуванні, крадіжці зі зломом та пошкодженні ліній електропередач. Браун своєї провини не визнає.

Нагадаємо, що співачка давно мешкає не одна. У травні 2021 року Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса.