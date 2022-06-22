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Вже не ворог! Максима Галкіна виключили з чорного списку Мінкультури

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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22 червня, 19:32
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Понад сім місяців російський шоумен входив до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці
Максим Галкін більше не є загрозою територіальної цілісності України
Максим Галкін більше не є загрозою територіальної цілісності України

Напередодні Максим Галкін відсвяткував в Ізраїлі свій день народження. До цієї країни 46-річний гуморист переїхав з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми невдовзі після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Галкін не мовчить про війну і публічно висміює рашистських пропагандистів.

Максим Галкін не підтримує російську агресію проти України
Максим Галкін не підтримує російську агресію проти України

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Втім, у листопаді минулого року Мінкультури внесло Галкіна до чорного списку. Тоді СБУ дала зрозуміти: чоловік Примадонни становить загрозу територіальній цілісності України.

Влітку 2014 року, невдовзі після анексії Росією Криму, Максим Галкін приїжджав до Ялти на музичний конкурс. Алла Пугачова не склала йому компанії, тому вона ніколи до чорного списку не потрапляла.

Максим Галкін у Ялті після анексії Криму. 2014 рік
Максим Галкін у Ялті після анексії Криму. 2014 рік

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Через від'їзд до Ізраїлю в Росії зіркову парочку записали до зрадників. Проте, Галкін не відмовчується. Періодично він записує відео, на яких засуджує російську агресію проти України.

Позиція гумориста, певне, не залишилася непоміченою. Згідно з оновленими даними Мінкультури, Максим Галкін більше не є загрозою для нашої країни. У списку на цей час числяться 209 рашистів, які так чи інакше пов'язані з культурою.

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На даний момент 209 рашистів у чорному списку Мінкультури. Скрин: https://mkip.gov.ua/

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін уперше показав своїх дітей після від'їзду з Росії.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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