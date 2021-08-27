Дізнаєтеся Настю? Івлєєва розчулила Мережа своїми дитячими фото

Нова публікація популярної телеведучої і блогера змусила багатьох підписників поностальгувати

Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Підписники зірок люблять обговорювати не тільки їх особисте життя , а й розглядати їх дитячі фото. Настя Івлєєва, схоже, це знає. В Instagram блогерка опублікувала свої архівні фото.

Я. Як думаєте, скільки мені тут? – лаконічно підписала дитячі фото Настя.

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Настя Івлєєва в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва опублікувала дитячі фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Як Настя Івлєєва виглядала в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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У коментарях підписники оцінили архівні фото Івлєєвої.

"Тапочки на другому фото, звичайно, вогонь. У мене такі ж були",

"Я аж розплакалася, відразу флешбек в дитинство – сланці веселка, багато джинса, і головне – літо у бабусі в селі"

"Цілеспрямований погляд і характер навіть в такому віці. А яка чарівна посмішка ",

"А на цих фотках Настя навіть не здогадується, яке успішне майбутнє її чекає"

Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Елджеем. За інформацією Telegram-каналів докладніше про розставання телеведуча розповість в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

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