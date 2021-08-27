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Дізнаєтеся Настю? Івлєєва розчулила Мережа своїми дитячими фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
27 серпня, 12:25
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Нова публікація популярної телеведучої і блогера змусила багатьох підписників поностальгувати
Настя Івлєєва поділилася дитячими фото
Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Підписники зірок люблять обговорювати не тільки їх особисте життя , а й розглядати їх дитячі фото. Настя Івлєєва, схоже, це знає. В Instagram блогерка опублікувала свої архівні фото.

Я. Як думаєте, скільки мені тут? – лаконічно підписала дитячі фото Настя.

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Настя Івлєєва в дитинстві
Настя Івлєєва в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва опублікувала дитячі фото
Настя Івлєєва опублікувала дитячі фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва поділилася дитячими фото
Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Як Настя Івлєєва виглядала в дитинстві
Як Настя Івлєєва виглядала в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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У коментарях підписники оцінили архівні фото Івлєєвої.

  • "Тапочки на другому фото, звичайно, вогонь. У мене такі ж були",
  • "Я аж розплакалася, відразу флешбек в дитинство – сланці веселка, багато джинса, і головне – літо у бабусі в селі"
  • "Цілеспрямований погляд і характер навіть в такому віці. А яка чарівна посмішка ",
  • "А на цих фотках Настя навіть не здогадується, яке успішне майбутнє її чекає"

Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Елджеем. За інформацією Telegram-каналів докладніше про розставання телеведуча розповість в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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