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У будинку Менсона, якого звинуватили в насильстві, провели обшук – поліція вилучила докази

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 13:51
В закладинки
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Проблеми Меріліна Менсона, пов'язані зі звинуваченнями у сексуальному насильстві, продовжуються. Напередодні до будинку музиканта нагрянула поліція з ордером на обшук
Поліція обшукала будинок Меріліна Менсона
Поліція обшукала будинок Меріліна Менсона / Фото: instagram.com/marilynmanson

Поліцейські прийшли з ордером на обшук у будинок 52-річного Менсона вранці в понеділок, 29 листопада. Самого музиканта на той момент вдома не було, пише People.

Джерела видання повідомляють, що правоохоронці зламали двері та вилучили з дому Менсона жорсткі диски, які будуть передані до прокуратури.

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Раніше стало відомо, що Мерілін Менсон продав свій будинок на Голлівудських пагорбах, де знущався з своїх жертв. Та чи була це та сама нерухомість, в якій поліцейські проводили обшук – не ясно.

Що за скандал із Меріліном Менсоном?

Про насильство з боку відомого музиканта заявили більше 15 жінок. Деякі з них розповіли, що Менсон закривав своїх жертв у скляній кімнаті та психологічно знущався з них.

Про насильство з боку Меріліна Менсона заявили понад 15 жінок
Про насильство з боку Меріліна Менсона заявили понад 15 жінок / Фото: instagram.com/marilynmanson

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Наразі проти Мериліна Менсона подано три судові позови від жінок, які стверджують, що зазнавали сексуального насильства з боку нього в минулому, зокрема його колишня дівчина Ешлі Морган Смітлайн та акторка з "Ігри престолів" Есме Б'янко.

Есме Б`янко в серіалі "Гра престолів"
Есме Б`янко в серіалі "Гра престолів" / Фото: HBO

Четвертий позов про сексуальне насильство, поданий Джейн Доу, був відхилений у вересні у зв'язку із закінченням терміну давності за позовами його обвинувача.

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Що каже музикант

Мерілін Менсон заперечує всі звинувачення, називаючи заяви жінок "жахливим спотворенням реальності".

Мої інтимні стосунки завжди були повністю узгоджені з партнерками-однодумцями. Незалежно від того, як і чому, інші тепер вважають за краще спотворювати минуле, це правда, – написав Менсон у своєму Instagram-профілі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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