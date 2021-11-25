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У крові Марини Хлєбнікової виявили алкоголь: Запиває антидепресанти спиртним

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 17:07
В закладинки
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Поки відома співачка перебуває в реанімації після пожежі, знайомі Хлєбнікової розповідають шокуючі подробиці її життя. Як виявилося, вона має серйозну залежність
Марина Хлєбнікова має проблеми з алкоголем
Марина Хлєбнікова має проблеми з алкоголем / Фото: Инстаграм

Кілька днів тому виконавця, що прославилася в 90-х, була екстрено доставлена до лікарні. У Марини Хлєбнікової сильно обпеклося обличчя і сталося отруєння чадним газом.

Спочатку стан співачки був критичним – лікарям навіть довелося підключити її до апарату ШВЛ. Але, на сьогоднішній день, як повідомив директор зірки, самопочуття Марини потроху покращується.

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Після того, що сталося, шанувальники артистки почали висувати різні версії виникнення пожежі. Після того як у її крові знайшли алкоголь, багато хто вважав, що Марина могла заснути в нетверезому стані тримаючи в руках цигарку.

Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність
Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність / Фото: Instagram

Знайома Хлєбнікової, російська телеведуча Дана Борисова, стверджує, що співачка вже давно має проблеми не тільки з алкоголем, а також з залежністю від аптечних препаратів. Інформація про це з'явилася у Telegram-каналі "Звездач".

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Вона захоплюється рецепторними препаратами, снодійними, антидепресантами, нейролептиками, заспокійливими та запиває їх алкоголем, – заявила Борисова.

Реабілітолог Андрій Горілов вважає, що позбутися такої звички можна лише у стінах медустанови.

По-хорошому, її необхідно покласти в клініку, здати аналізи, привести її до тями. Прокопали б її. Далі з нею мають попрацювати лікарі-наркологи та визначити, на який строк знадобиться реабілітація. Це можна зробити недобровільно. З клініки вона нікуди не втече, з нею будуть лікарі-психотерапевти, – сказав Горілов.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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