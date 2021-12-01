У Москві попрощалися з Олександром Градським: як пройшла жалобна церемонія (фото)

В останній шлях 1 грудня проводили видатного композитора та музиканта. Смерть відомого виконавця назвали "величезною втратою та народним горем"

1 грудня у Москві попрощалися из Градським

З Олександром Градським попрощалися сьогодні у Москві, він пішов із життя у віці 72-років .

Церемонія прощання з музикантом пройшла у театрі "Градський Холл", де виконавець упродовж 30 років був керівником.

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Попрощатися із Градським прийшло безлич людей / Фото: news.ru

Незважаючи на карантинні обмеження та холодну погоду, попрощатися з Градським прийшло понад тисячу людина. Шанувальники вишикувалися в чергу біля стін театру, щоб покласти квіти на згадку про музиканта, пише "Комсомольська правда".

Лев Лещенко прийшов попрощатися з Градським / Фото: starhit.ru

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Серед гостей церемонії були рідні та близькі Градського, а також колеги за сценою та проектом "Голос", у якому музикант був творчим наставником. Однією з перших попрощатися з метром приїхала співачка Пелагея, слідом за нею приїхали Леонід Агутін, Григорій Лепс та генеральний продюсер "Першого" Костянтин Ернст.

Леонід Агутін на похороні Градського / Фото: news.ru

Крім того, на похорон приїхала колишня дружина композитора Ольга Фартишева у супроводі їхніх спільних із Градським дітей: 35-річної Марії та 40-річного Данила. Потім приїхала і вдова музиканта Марина Коташенко, з якою Градський розписався за місяць до свого похорону . Коташенко зайшла до будівлі через окремий вхід і посіла місце у першому ряду у залі прощання. Під час усієї церемонії вдова та дорослі діти музиканта від шлюбу з Ольгою Фарташевою намагалися тримати дистанцію не спілкувалися між собою.

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Вдова артиста на церемонії прощання у "Градський Холл" / Фото: news.ru

З прощальною промовою біля труни композитора виступив його старший син Данило.

Цей театр належить місту, і в нашій країні є така тенденція: ми дуже любимо отримувати. А ось Олександр Борисович ще дуже любив віддавати. Він завжди говорив: "Дань, ти віддай більше, і ти ще більше в десять разів отримаєш". Він мешкав цим місцем. Ми не знаємо, що буде далі, мабуть, уже ухвалено якесь рішення, – поділився Градський-молодший.

На похованні булі прісутні діти Градського Марія та Даниїл / Фото: news.ru

Сім'я вирішила поховати артиста на Ваганьківському цвинтарі. Однак, багатьох дуже збентежило місце поховання артиста – прямо біля могили Градського розташована цегляна цвинтарна стіна, яка цей перебуває в аварійному стані.

/ Фото: news.ru

Його ховають поряд зі стіною, яка може зруйнуватися, і це ніби руйнує два простори. Він був недосяжний, людина- захоплення, – висловився друг музиканта Леонід Ярмольник.

Прощання з Градським на Ваганьковському кладовищі / Фото: news.ru

Біля могили Градського під час відспівування священнослужителями дозволили залишитися лише друзям та близьким артиста. Шанувальників попросили не знімати церемонію поховання на камери та вимкнути мобільні телефони.

Відспівуваня Градського пройшло на Ваганьковському кладовищі / Фото: news.ru

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