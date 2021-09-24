Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова

Донька Тарабарової

Лінду не впізнати!

Безрук і Муценієце

Архів Ротару

Свобода Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

В Росії хочуть заборонити Моргенштерна через пермського стрілка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 08:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Член громадської палати РФ Катерина Мізуліна вважає, що Алішер Моргенштерн "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки", зазначивши, що пермський стрілок – фанат Моргенштерна
Моргенштерна хочуть заборонити в РФ
Моргенштерна хочуть заборонити в РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На заяву Мізуліної відреагував адвокат Моргенштерна – Сергій Жорін. Він називає звинувачення на адресу репера спробою чиновників "хайпанути" і звинуватити в теракті одну людину.

На мій погляд, це найпростіше рішення – замість того, щоб щось міняти, покращувати життя, можна, звичайно, йти по шляху того, щоб у всьому звинувачувати завжди одну людину і називати її причиною всіх бід... За часів моєї юності популярним був вислів "в усьому винен Чубайс", зараз, ймовірно, в усьому винен Алішер Моргенштерн, – цитує Жорина "Известия".

Політики обговорюють заборону пісень Моргенштерна, а самого артиста назвали частиною ідеологічної кампанії, яка "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки".

Реклама

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Що сталося в Пермі

20 вересня Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету.

Реклама

Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.

Нападника ліквідували. Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти