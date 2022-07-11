Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

У Росії почалася війна: новий епізод "Масяні" застеріг рашистів (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вийшов 162-й епізод культового мультсеріалу 2000-х. Автор проєкту Олег Куваєв показав росіянам, що таке війна
У новому епізоді "Масяні" на Росію напав Китай
У новому епізоді "Масяні" на Росію напав Китай / Фото: Скріншот із відео

Новий епізод мультфільму "Масяня", який автор проєкту передав українцям, знову здивував своєю злободенністю.

162-й випуск під назвою "Санкт-Маріубург" став відсиланням до заяви рашистів про те, що російський Санкт-Петербург – нове місто-побратим Маріуполя.

Реклама

За сюжетом, на Росію нападе сусідній Китай, щоб "звільнити" країну від фашизму. Події розгортаються о 4-й ранку, коли китайські війська починають обстрілювати Москву, Новгород, Твер та інші міста РФ. Водночас по телевізору президент Китаю заявляє, що росіян не існує, а їхня мова – зіпсована українська.

Так автор мультика Олег Куваєв хотів показати, що зараз відчувають українці під час війни.

Реклама

Емпатія – головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе на місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто через якусь жахливу помилку підтримує російсько-українську війну, – каже автор.

Раніше Maneskin послали Путіна зі сцени на очах у Анджеліни Джолі та її дочки.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти