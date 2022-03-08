У Росії не пускатимуть назад артистів, які втекли після нападу Путіна на Україну

В РФ все ж таки є свідомі громадяни, які не підтримують президента-диктатора. Проте замість рішучих дій, вони вирішують просто виїжджати з країни подалі від проблем

У Росії запропонували заборонити в'їзд артистам, що втекли. / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Після вторгнення Путіна в Україну Росія розплачується за свій кровавий злочин. Санкції, дефіцит ресурсів та продуктів, обвал рубля, статус країни-ізгоя і не тільки.

Чимало російських діячів культури засуджують та критикують свого президента-агресора і виступають проти війни в Україні, як Юрія Дудь та Андрій Макаревич. Інші ж селебретіс роблять це мовчки, тобто не вдаються до більш рішучих дій, аби повалити путінський режим.

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Днями у Мережі поширилися чутки про те, що зірки масово починають виїжджати із Росії після початку війни в Україні. Однак чи справді артисти тікають з країни назавжди – невідомо.

Проте на тлі таких пліток у Держдумі РФ вирішили так би мовити перестрахуватись і заборонити в'їзд назад бізнесменам та акторам, повідомляють росЗМІ. Ініціатором такої ідеї виступив депутат Султан Хамзаєв. Незабаром її можуть винести на обговорення.

Султан Хамзаєв / Фото: скріншот

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Така поведінка виглядала потворно. Ті, хто обрав собі таку позицію, — люди дорослі, вільні. Я не говорю, що треба забороняти виїжджати. Я сказав, що треба заборонити потім приїжджати. Це їхній свідомий вибір, — зазначив депутат, назвавши тих, хто виїхав утікшими гастролерами.

Політик вважає, що діячі мистецтв, блогери та олігархи, які виїхали з країни, "віддали перевагу батьківщині "острівцям щастя" в інших країнах". За його словами, артисти заробляють гроші тут, а тікають "за перших складнощів".

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми назавжди покинули Росію. Також поширились чутки про від'їзд з країни Земфіри та Ренати Литвинової.

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