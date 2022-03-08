У Росії не пускатимуть назад артистів, які втекли після нападу Путіна на Україну

Після вторгнення Путіна в Україну Росія розплачується за свій кровавий злочин. Санкції, дефіцит ресурсів та продуктів, обвал рубля, статус країни-ізгоя і не тільки.
Чимало російських діячів культури засуджують та критикують свого президента-агресора і виступають проти війни в Україні, як Юрія Дудь та Андрій Макаревич. Інші ж селебретіс роблять це мовчки, тобто не вдаються до більш рішучих дій, аби повалити путінський режим.
Днями у Мережі поширилися чутки про те, що зірки масово починають виїжджати із Росії після початку війни в Україні. Однак чи справді артисти тікають з країни назавжди – невідомо.
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Проте на тлі таких пліток у Держдумі РФ вирішили так би мовити перестрахуватись і заборонити в'їзд назад бізнесменам та акторам, повідомляють росЗМІ. Ініціатором такої ідеї виступив депутат Султан Хамзаєв. Незабаром її можуть винести на обговорення.
Така поведінка виглядала потворно. Ті, хто обрав собі таку позицію, — люди дорослі, вільні. Я не говорю, що треба забороняти виїжджати. Я сказав, що треба заборонити потім приїжджати. Це їхній свідомий вибір, — зазначив депутат, назвавши тих, хто виїхав утікшими гастролерами.
Політик вважає, що діячі мистецтв, блогери та олігархи, які виїхали з країни, "віддали перевагу батьківщині "острівцям щастя" в інших країнах". За його словами, артисти заробляють гроші тут, а тікають "за перших складнощів".
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми назавжди покинули Росію. Також поширились чутки про від'їзд з країни Земфіри та Ренати Литвинової.
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