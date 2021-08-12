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В СБУ підтвердили, що Кіркорову заборонили в'їзд до України

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 11:17
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Після численних висловлювань про те, "чий Крим", а також його незаконного відвідування артисту заборонили в'їжджати в країну, а в Службі безпеки прокоментували те, що сталося
Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України
Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України / Фото: instagram.com/fkirkorov

Виконавець хіта "Цвет настроения синий" Філіп Кіркоров, якого "видалили" з чорного списку, тепер не зможе заспівати цю та інші пісні в Україні як мінімум найближчі три роки. Тепер цю інформацію офіційно підтвердили та прокоментували в СБУ.

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Як повідомила спецслужба виданню Детектор медіа, це рішення було прийняте ще 7 червня 2021 року.

В інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", 7.06.2021 Службою безпеки України було прийнято рішення про заборону в’їзду, – повідомили в СБУ.

Передісторія

23 червня російський співак Філіп Кіркоров поповнив "чорний список" артистів, яким заборонений в'їзд в Україну. Однак заборона тривала лише три дні – незабаром Мінкульт прибрав Кіркорова зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці України.

Оскільки в "чорному списку" на сайті Мінкульту імені Філіпа Кіркорова немає, то в Україні дозволено транслювати його пісні, концерти й фільми з його участю.

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Проте сам артист приїхати до України до 2024 року не зможе.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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