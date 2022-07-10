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У родині Опри Вінфрі сталося нещастя: телеведуча в жалобі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 липня, 14:48
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Зірка американських ток-шоу переживає втрату. Пішла з життя найближча людина улюблениці Америки
Помер батько Опри Вінфрі
Помер батько Опри Вінфрі / Фото: Getty Images

Сьогодні стало відомо, що батько Опри Вінфрі помер у віці 89 років. Сумну звістку повідомили на сторінці телеведучої Twitter.

З важким серцем ми можемо підтвердити, що Вернон Уїнфрі, батько Опри, помер учора у віці 89 років, – написали в обліковому записі.

Минулого тижня Опра вперше розповіла про те, що Вернон Вінфрі бореться з онкологією. Батька зірки не стало увечері 8 липня.

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Востаннє Опра бачилася з татом 4 липня. Цього дня телеведуча влаштувала для нього "Святкування Вернона Вінфрі" – вечірку з квітами та кульками у колі рідних.

Менше тижня тому ми вшановували мого батька на його власному задньому дворі. Мій друг і співак госпелу Вінтлі Фіпс вітав його піснею. Він відчував любов і впивався нею доти, доки більше не міг говорити. Учора з сім'єю, що оточила його ліжко, я мала священну честь бути свідком того, як людина, відповідальна за моє життя, зробила своє останнє зітхання, – написала на своїй сторінці в Instagram Опра.

Відносини Опри Вінфрі з батьком

Дитинство американської телезірки було непростим. Батько і мати були неодружені та не жили разом. До 6 років Опра жила з бабусею та дідусем, які дозволяли собі піднімати руку на маленьку онучку.

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Потім майбутню зірку забрала мати. Життя з матір'ю стало для дівчинки справжнім пеклом. Регулярно Опра піддавалася сексуальним домаганням з боку братів, друзів і навіть рідного дядька. Декілька разів Вінфрі зґвалтували, але мамі не було жодного діла до цього.

У телеведучої було складне дитинство
У телеведучої було складне дитинство

У 14 років Опра дізналася, що вагітна і намагалася накласти на себе руки, випивши миючий засіб. Невдовзі дівчина втратила сина.

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Порятунком телеведучої став її тато. Вернон Уїнфрі забрав доньку із притулку для неповнолітніх, куди її помістила мати.

Батько Опри Вінфрі допоміг їй побудувати кар'єру
Батько Опри Вінфрі допоміг їй побудувати кар'єру

Він був суворим батьком, але наполягав на тому, щоб дочка здобула хорошу освіту. У 16 років вона вже змогла завоювати перемогу в ораторському клубі "Elks Club" і здобути гранд на навчання в університеті Теннессі.

За кілька років дівчина вже працювала на радіо і будувала плани на телевізійну кар'єру. Батько у всьому підтримував дочку і був близький із нею усі ці роки.

Опра Вінфрі з батьком
Опра Вінфрі з батьком

Раніше стало відомо, що з життя пішов актор серіалу "Клан Сопрано" – Тоні Сіріко.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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