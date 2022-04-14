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Тендітна та сором'язлива: рідкісне відео 26-річної Єлизавети ІІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 17:50
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То була перша публічна церемонія монарха після сходження на трон. НЕ пропустіть!
Ви раніше точно не бачили це відео з королевою
Ви раніше точно не бачили це відео з королевою / Фото: instagram.com/clarencehouse, скріншот

Нагадаємо, католицька Великдень у 2022 році відзначається на тиждень раніше, ніж православна. Цього разу вона припадає на 17 квітня. І сьогодні Великий Четвер у Страсній Седмиці. Саме службі Royal Maundy цього дня і присвячена нова публікація в Instagram Clarence House , офіційного акаунту принца Чарльза та герцогині Камілли.

Великий Четвер – християнський святий день у четвер перед Великоднем. Він присвячений Великій та Таємній вечорі Ісуса Христа з апостолами. Цього дня королева Єлизавета традиційно дає "милости" літнім людям на знак визнання їхнього служіння церкві та місцевій спільноті.

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Королева Єлизавета II та принц Чарльз під час першої служби королеви

У сторіз було опубліковано архівне відео першої служби королеви у Чистий Четвер у 1952 році, її першої публічної церемонії після сходження на трон, першої за її 70-річне правління. Не пропустіть!

На службі Royal Maundy королева роздає монети відповідно до кількості прожитих років.

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Цього року Її Величності виповнюється 96 років. Тому на службі принц Чарльз та його дружина Камілла, які цього разу замість монарха відвідали традиційну службу Royal Maundy, роздали гроші на суму 96 пенсів 96 чоловікам та 96 жінкам від її імені.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла
Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

У соцмережі опублікували архівні кадри різних років, що зображують появу королеви на службі Royal Maundy.

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Також у Мережі обговорюють, як "скасовують" герцогів Сассекських.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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