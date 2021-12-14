У Мережі не впізнали Ольгу Бузову на фото: "Нове обличчя нафотошопила"

Іноді Ольга Бузова надто захоплюється редагуванням фото та підписники не одразу можуть її дізнатися. Нещодавно у Мережі телеведучу переплутали з Поліною Гагаріною , а цього разу в коментарях в черговий раз написали, що на новому знімку Ольга Бузова сама на себе не схожа.
Телеведуча поділилася в Instagram спільним фото зі своїм продюсером.
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Підписники, розглядаючи нове фото Бузової, зазначили, що телеведуча знову перестаралася із ретушшю фото.
- "Навіщо стільки фотошопу, Олю, тебе не впізнати"
- "Перебір із фотошопом"
- "Знову нове обличчя нафотошопила. Через раз дізнаюся хто це. Та й ноги неприродно витягнуті"
- "Обличчя взагалі ніби чуже"
До слова, в одному з інтерв'ю Ольга Бузова зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.
Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.