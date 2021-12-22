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У Мережі обговорюють дивну ходу дочки Кіркорова: "Красива картинка дорожча за здоров'я дитини?"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 10:11
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Філіп Кіркоров не з тих батьків, хто приховуватиме своїх дітей. Артист часто публікує фото та відео з Аллою-Вікторією та Мартіном
У Мережі звернули увагу, що дочка Філіпа Кіркорова дуже сильно клишопить
У Мережі звернули увагу, що дочка Філіпа Кіркорова дуже сильно клишопить / Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак любить влаштовувати сюрпризи своїм дітям – Аллі-Вікторії та Мартіну. Він регулярно балує зіркових спадкоємців дорогими подарунками і часто виходить із ними у світ.

Днями Філіп Кіркоров з'явився із донькою на допрем'єрному показі фільму "Останній богатир". Цього разу увага шанувальників була прикута до Алли-Вікторії не через вбрання, а в Мережі обговорювали її ходу.

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Підписники співака зазначили, що дівчинка дуже сильно клишопить, і порекомендували Філіпу Кіркорову звернути увагу на ходу доньки, поки що не пізно.

  • "Чому Алла-Вікторія завжди так клишопить під час ходьби"
  • "Філя тільки і робить, що самолюбуванням займається і доньці намагається прищепити свій смак папуги. Тягає її з собою скрізь де треба і не треба! І не в ортопедичному взутті! Значить що ... красива картинка дорожча за здоров'я дитини?"
  • "Алла-Вікторія щось дуже клишопить. Сподіваюся, вона не тільки постійно бере участь у нескінченних святах, але й ніжками її займаються. Танці б їй точно на користь були"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скриншот: Instagram

До речі, в Мережі вже неодноразово зазначали, що донька Філіпа Кіркорова часто виглядає сумною.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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