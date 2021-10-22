У Мережі з'явилися кадри зі знімального майданчика, де застрелили українку Галину Хатчинс (фото)

Напередодні стало відомо, що в Нью-Мексико під час зйомок фільму голлівудський актор Алек Болдвін вбив операторку і поранив режисера.
Джоел Соусу зараз знаходиться в критичному стані, а ось 42-річній Галині Хатчинс пощастило менше – вона померла в лікарні.
ЗМІ опублікували кадри, зняті на локації на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе, де сталася трагедія. На місці працює поліція, зйомки вестерна припинені.
Далі по темі
Зброя, з якої стріляв Алек Болдвін, використовувалася на майданчику як реквізит.
На думку слідчих, під час зйомок сцени використовувалася гвинтова вогнепальна зброя. Детективи розслідують, як і який тип снаряду був випущений, – цитує заяву шерифа The Hollywood Reporter.
Відомо, що Алек Болдвін сам з'явився до поліцейських і дав свідчення. Після добровільної дачі показань актор покинув будівлю.
Один з останніх постів в Instagram Галини Хатчинс – відео зі зйомок того самого фільму, де вона їде на коні.
Одна з переваг зйомок вестерну – це те, що можна у вихідний відправитися на кінну прогулянку, – написала Хатчинс в соцмережі.
Що відомо про загиблу Галину Хатчинс і як вона пов'язана з Україною, ми розповідали в цьому матеріалі.
Ще новини на тему:
- Опубліковані перші фото Алека Болдвіна після трагедії на зйомках вестерну.
- Алек Болдвін став батьком у всьоме: фото малюка.