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У Мережі з'явилися кадри зі знімального майданчика, де застрелили українку Галину Хатчинс (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 11:22
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Інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Алек Болдвін стріляв з реквізитної рушниці. Від пострілу померла операторка Галина Хатчинс. Робота над фільмом припинена
Фото з місця зйомок вестерна "Rust"
Фото з місця зйомок вестерна "Rust" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/halynahutchins

Напередодні стало відомо, що в Нью-Мексико під час зйомок фільму голлівудський актор Алек Болдвін вбив операторку і поранив режисера.

Джоел Соусу зараз знаходиться в критичному стані, а ось 42-річній Галині Хатчинс пощастило менше – вона померла в лікарні.

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ЗМІ опублікували кадри, зняті на локації на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе, де сталася трагедія. На місці працює поліція, зйомки вестерна припинені.

Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

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Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

Фото з місця зйомок фільму "Rust" / Скріншот: ВВС

Зброя, з якої стріляв Алек Болдвін, використовувалася на майданчику як реквізит.

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На думку слідчих, під час зйомок сцени використовувалася гвинтова вогнепальна зброя. Детективи розслідують, як і який тип снаряду був випущений, – цитує заяву шерифа The Hollywood Reporter.

Відомо, що Алек Болдвін сам з'явився до поліцейських і дав свідчення. Після добровільної дачі показань актор покинув будівлю.

Один з останніх постів в Instagram Галини Хатчинс – відео зі зйомок того самого фільму, де вона їде на коні.

Одна з переваг зйомок вестерну – це те, що можна у вихідний відправитися на кінну прогулянку, – написала Хатчинс в соцмережі.

Що відомо про загиблу Галину Хатчинс і як вона пов'язана з Україною, ми розповідали в цьому матеріалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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