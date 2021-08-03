У Мережі з'явилося архівне фото величезного костюма Пугачової в 1984-му: Як айсберг в океані

Примадонна припинила гастрольну діяльність у 2010-му, але досі в Мережі продовжують з'являтися унікальні кадри з її концертів, які так багато чого означають для її шанувальників

У Мережі знайшли фото Алли Пугачової в костюмі айсберга / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_, instagram.com/rustamsolncev_

На одному з архівних фото Алла Пугачова, доходи якої раніше оцінив Сергій Сосєдов, стоїть на сцені в одному з найяскравіших за свою кар'єру костюмів. Знімок був зроблений під час її концерту на Олімпійському в 1984 році. Тоді Примадонна буквально виплила на сцену в образі гігантського айсберга. Того ж року вийшов і її хіт – "Айсберг", вірші до якого написав Ігор Ніколаєв.

Фотографією поділився Рустам Солнцев в Instagram. Відомо, що над костюмом працювало одразу кілька модельєрів: Аркадій Мамаєв, Олена Пелевіна і Валерій Ашиков. Вони також шили й інше вбрання для концертної програми Пугачової – "Пришла и говорю", з якою вона виступала в 1984-1985 роках.

Алла Пугачова в костюмі "айсберга" на сцені в 1984 році / Фото: instagram.com/rustamsolncev_

З чого був зшитий костюм айсберга – досі невідомо, але виглядала Примадонна ефектно. У коментарях визнали величність співачки:

" Як айсбег в океані "

" "Відмінна співачка, велика жінка! 99 відсотків естради їй в підметки не годяться. Навіть одягни її в мішок, вона залишиться Пугачовою"

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Професійну кар'єру співачка розпочала наприкінці 60-х, а через 10 років вже була зіркою естради.

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