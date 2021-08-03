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У Мережі з'явилося архівне фото величезного костюма Пугачової в 1984-му: Як айсберг в океані

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 14:37
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Примадонна припинила гастрольну діяльність у 2010-му, але досі в Мережі продовжують з'являтися унікальні кадри з її концертів, які так багато чого означають для її шанувальників
У Мережі знайшли фото Алли Пугачової в костюмі айсберга
У Мережі знайшли фото Алли Пугачової в костюмі айсберга / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_, instagram.com/rustamsolncev_

На одному з архівних фото Алла Пугачова, доходи якої раніше оцінив Сергій Сосєдов, стоїть на сцені в одному з найяскравіших за свою кар'єру костюмів. Знімок був зроблений під час її концерту на Олімпійському в 1984 році. Тоді Примадонна буквально виплила на сцену в образі гігантського айсберга. Того ж року вийшов і її хіт – "Айсберг", вірші до якого написав Ігор Ніколаєв.

Фотографією поділився Рустам Солнцев в Instagram. Відомо, що над костюмом працювало одразу кілька модельєрів: Аркадій Мамаєв, Олена Пелевіна і Валерій Ашиков. Вони також шили й інше вбрання для концертної програми Пугачової – "Пришла и говорю", з якою вона виступала в 1984-1985 роках.

Алла Пугачова в костюмі "айсберга" на сцені в 1984 році
Алла Пугачова в костюмі "айсберга" на сцені в 1984 році / Фото: instagram.com/rustamsolncev_

З чого був зшитий костюм айсберга – досі невідомо, але виглядала Примадонна ефектно. У коментарях визнали величність співачки:

  • "Як айсбег в океані"
  • "Відмінна співачка, велика жінка! 99 відсотків естради їй в підметки не годяться. Навіть одягни її в мішок, вона залишиться Пугачовою"

В тренді

Професійну кар'єру співачка розпочала наприкінці 60-х, а через 10 років вже була зіркою естради.

Дивіться в сюжеті, як Пугачова вчить свого сина:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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