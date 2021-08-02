Наташа Корольова спровокувала чутки про пластику грудей (фото)

У коментарях під новим постом Наташі Корольової підписники звернули увагу на зміни в зовнішності співачки

Шанувальники припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей / Фото: instagram.com/koroleva__star

Часто Наташу Корольову дорікають в занадто сильній обробці фото , через що артистка виглядає неприродно. Цього разу приводом для обговорення стали груди Наташі Корольової. Деякі підписники припустили, що співачка зробила пластику грудей.

У себе в Instagram Наташа Корольова опублікувала фрагменти програми, яку вони ведуть з сином Архипом на одному з російських музичних каналів.

У Мережі припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей / Фото: скриншот

Одна з підписницт в коментарях поцікавилася, їй здається чи Наташа Корольова збільшила груди. Деякі відписали, що про пластику не може бути й мови – співачка просто погладшала.

До слова, поки одні обговорювали груди Корольової, інші в черговий раз попросили співачку менше піарити сина.

Варто зазначити, Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес.

Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення. Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина.

Кого із зірок хейтять за зовнішність – дивіться в сюжеті: