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Наташа Корольова спровокувала чутки про пластику грудей (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 12:05
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У коментарях під новим постом Наташі Корольової підписники звернули увагу на зміни в зовнішності співачки
Шанувальники припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей
Шанувальники припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей / Фото: instagram.com/koroleva__star

Часто Наташу Корольову дорікають в занадто сильній обробці фото , через що артистка виглядає неприродно. Цього разу приводом для обговорення стали груди Наташі Корольової. Деякі підписники припустили, що співачка зробила пластику грудей.

У себе в Instagram Наташа Корольова опублікувала фрагменти програми, яку вони ведуть з сином Архипом на одному з російських музичних каналів.

У Мережі припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей
У Мережі припустили, що Наташа Корольова зробила пластику грудей / Фото: скриншот

Одна з підписницт в коментарях поцікавилася, їй здається чи Наташа Корольова збільшила груди. Деякі відписали, що про пластику не може бути й мови – співачка просто погладшала.

До слова, поки одні обговорювали груди Корольової, інші в черговий раз попросили співачку менше піарити сина.

В тренді

Варто зазначити, Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес.

Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення. Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина.

Кого із зірок хейтять за зовнішність – дивіться в сюжеті:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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