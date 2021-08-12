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Бузову розкритикували за відвертий наряд: Чому потрібно бути практично голою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 07:30
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Телеведуча Ольга Бузова вирішила продемонструвати новий образ для зйомок, але нарвалася на хейт в Мережі
Нове вбрання Ольги Бузової назвали занадто відвертим
Нове вбрання Ольги Бузової назвали занадто відвертим / Фото: instagram.com/buzova86

Не тільки родину Наташі Корольової часто критикують в Мережі . Дістається від підписників і телеведучій Ользі Бузовій. Новий її образ для зйомок талант-шоу порахували занадто відвертим і назвали позбавленим смаку.

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На опублікованих фото в Instagram Бузова позує в мінісукні білого кольору з вирізами з боків і глибоким декольте. Волосся телеведуча зібрала у високий хвіст. Образ Ольга доповнила яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.

Нічого не бійтеся, мої хороші. Кайфуйте! Адже життя одне, я з вами, – підписала знімок телеведуча, попросивши підписників оцінити її образ для зйомок.

Ольга Бузова з'явилася на зйомках шоу в зухвалій мінісукні
Ольга Бузова з'явилася на зйомках шоу в зухвалій мінісукні / Фото: instagram.com/buzova86

Образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі
Образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях підписники зазначили, що Ольга Бузова вибирає занадто відверті наряди.

  • "Красиво звичайно. Але я не розумію, чому потрібно бути практично голою?"
  • "Роки йдуть, а спідниці все коротше"
  • "А як ходити, тим більше сидіти в такій сукні? Там же все видно"
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До слова, Ольга Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні. За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

Кого із зірок хейтили за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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