Бузову розкритикували за відвертий наряд: Чому потрібно бути практично голою

Телеведуча Ольга Бузова вирішила продемонструвати новий образ для зйомок, але нарвалася на хейт в Мережі

Нове вбрання Ольги Бузової назвали занадто відвертим / Фото: instagram.com/buzova86

Не тільки родину Наташі Корольової часто критикують в Мережі . Дістається від підписників і телеведучій Ользі Бузовій. Новий її образ для зйомок талант-шоу порахували занадто відвертим і назвали позбавленим смаку.

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На опублікованих фото в Instagram Бузова позує в мінісукні білого кольору з вирізами з боків і глибоким декольте. Волосся телеведуча зібрала у високий хвіст. Образ Ольга доповнила яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.

Нічого не бійтеся, мої хороші. Кайфуйте! Адже життя одне, я з вами, – підписала знімок телеведуча, попросивши підписників оцінити її образ для зйомок.

Ольга Бузова з'явилася на зйомках шоу в зухвалій мінісукні / Фото: instagram.com/buzova86

Образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях підписники зазначили, що Ольга Бузова вибирає занадто відверті наряди.

"Красиво звичайно. Але я не розумію, чому потрібно бути практично голою?"

"Роки йдуть, а спідниці все коротше"

"А як ходити, тим більше сидіти в такій сукні? Там же все видно"

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До слова, Ольга Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні. За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

Кого із зірок хейтили за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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