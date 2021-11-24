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У Мережі висміяли нове відео сина Наташі Корольової: "Чим ви хвалитися?"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 16:30
В закладинки
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Син Наташі Корольової та Тарзана Архіп підкорює шоу-бізнес, але поки що молодого артиста в Мережі частіше критикують
У Мережі розкритикували нове відео сина Наташі Корольової
У Мережі розкритикували нове відео сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Син Наташі Корольової продовжує ділитися публікаціям у соцмережах. На хейт хлопець не зважає. Зараз Архіп разом із мамою бере участь в одному із російських шоу , а також розвиває свій Instagram.

Днями він опублікував відео, зняте на фермі.

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Відправили на відпрацювання, а мене зробили VIP колгоспником. Готую курочок та корівок в останній путь, – підписав публікацію син Корольової.

У коментарях не оцінили новий ролик зіркового спадкоємця. Вкотре Архіпа розкритикували.

  • "Неприємна істота цей хлопець. Просто фуу"
  • "Чим ви хвалитися? Адже нічим, від слова абсолютно"
  • "Справжній колгоспник"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, нещодавно під однією із спільних фотографій Наташі Корольової із сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.

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Архіп часто з'являється у компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе у шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архіпа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили та порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Натомість вона вихваляється новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і, як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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