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У Мережі висміяли танці мами Наташі Корольової: "Це просто кривляння"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 13:51
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Сім'я популярної співачки активно веде свої соцмережі. Мама Наташі Корольової не виняток
/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Поривай вже показала, як живе в США. Тепер мама артистки вирішила продемонструвати свої танцювальні навички.

У Instagram мама Наташі Корольової опублікувала відео, на якому танцює. У кадрі Людмила Поривай постала в сонячних окулярах, чорній спідниці і майці з леопардовим візерунком.

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Насолоджуйтеся життям!!! – підписала ролик мама артистки.

У коментарях думка підписників розділилася. Багато оцінили танці мами Наташі Корольової і похвалили, що вона ніколи не сумує.

  • "Приклад усім! Так потрібно любити життя"
  • "Молодець! Від вас заряд енергії та позитиву"
  • "Ця жінка еталон! Захоплення"
Скріншот: Instagram

Іншим же танці Людмили Поривай здалися дивними.

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  • "Це просто кривляння. Краще цю енергію на щось корисне і гідне"
  • "Дивна жінка"
  • "З села людина виїхати може, а от село з людини немає"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Зазначимо, Людмила Поривай вже більше 30 років живе в США , куди переїхала після смерті батька Наташі Корольової в 1993 році. Там вона вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна, який переїхав до Штатів понад 40 років тому. Мама співачки зізнається, життя за океаном їй дуже подобається.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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