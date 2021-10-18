У Мережі висміяли танці мами Наташі Корольової: "Це просто кривляння"

Сім'я популярної співачки активно веде свої соцмережі. Мама Наташі Корольової не виняток

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Поривай вже показала, як живе в США. Тепер мама артистки вирішила продемонструвати свої танцювальні навички.

У Instagram мама Наташі Корольової опублікувала відео, на якому танцює. У кадрі Людмила Поривай постала в сонячних окулярах, чорній спідниці і майці з леопардовим візерунком.

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Насолоджуйтеся життям!!! – підписала ролик мама артистки.

У коментарях думка підписників розділилася. Багато оцінили танці мами Наташі Корольової і похвалили, що вона ніколи не сумує.

"Приклад усім! Так потрібно любити життя"

"Молодець! Від вас заряд енергії та позитиву"

"Ця жінка еталон! Захоплення"

Скріншот: Instagram

Іншим же танці Людмили Поривай здалися дивними.

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"Це просто кривляння. Краще цю енергію на щось корисне і гідне"

"Дивна жінка"

"З села людина виїхати може, а от село з людини немає"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Зазначимо, Людмила Поривай вже більше 30 років живе в США , куди переїхала після смерті батька Наташі Корольової в 1993 році. Там вона вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна, який переїхав до Штатів понад 40 років тому. Мама співачки зізнається, життя за океаном їй дуже подобається.

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