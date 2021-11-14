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У США співачка помочилася на обличчя фанату прямо на сцені (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
14 листопада, 14:38
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Інцидент стався під час виступу кавер-гурту Brass Against на рок-фестивалі Welcome to Rockville у Флориді
Софія Уриста помочилася під час виступу на рок-фестивалі
Софія Уриста помочилася під час виступу на рок-фестивалі / Фото: Instagram

Солістка кавер-гурту Софія Уриста переспівуючи хіт Wake Up гурту Rage Against the Machine. Під час виступу вона покликала шанувальника на сцену, сказала йому лягти, а потім спустила штани і справила потребу хлопцеві на обличчя.

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Коли в коментарях вибухнув скандал і все почала хейтити співачку, кавер-гурт вирішив прокоментувати інцидент

Вчора ввечері ми гарно провели час у Welcome to Rockville. Софія захопилася. Ніхто з нас на це не очікували, і це не те, що ви знову побачите на наших концертах , – написала група у Twitter.

Софія Уриста відома не лише як солістка Brass Against. Вона брала участь у The Voice, де її наставницею була Майлі Сайрус.

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Нагадаємо, Каньє Вест помочився на статуетку "Греммі". Через півроку репер отримав ще одну нагороду "Греммі" за найкращий сучасний християнський музичний альбом.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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