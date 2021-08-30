Помер один із найвідоміших голосів дитячих мультфільмів

За свою багаторічну кар'єру Едвард Аснер отримав сім премій "Еммі". П'ять із яких – за роль одного й того ж персонажа

На 92-му році життя помер американський актор Едвард Аснер / Фото: twitter.com/TheOnlyEdAsner

Про смерть Едварда Аснера повідомили його близькі. Він пішов із життя в своєму будинку, в оточенні сім'ї.

З жалем повідомляємо, що сьогодні вранці мирно помер наш улюблений глава сім'ї. Слова не можуть висловити наш смуток. Поцілунок – на добраніч, тато. Ми любимо тебе, – йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter-акаунті Аснера.

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За інформацією New York Times, актор помер у своєму будинку в Тарзані, передмісті у Каліфорнії. Причина смерті поки не повідомляється.

Що відомо про Едварда Аснера

Едвард Аснер – американський актор театру, кіно, телебачення. Він знявся в драматичному ситкомі "Шоу Мері Тайлер Мур" та його спін-оффі "Лу Грант", фільмі "Ельф".

Едвард Аснер / Кадр з The Mary Tyler Moore Show

Аснер озвучував персонажів мультсеріалів "Людина-павук", "Сімпсони", "Супермен", "Шоу Клівленда", "Американський тато".

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Та головною його роботою в озвучуванні мультиплікації став анімаційний фільм "Вгору". Голосом Едварда Аснера говорив Карл Фредріксен.

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