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Вакцинований Олег Басилашвілі знову підхопив коронавірус

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 18:44
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Торік легендарний актор уже перехворів на коронавірус. Тоді хвороба протікала у тяжкій формі, артистові навіть довелося лягти до лікарні
Олег Басилашвілі знову підхопив коронавірус.
Олег Басилашвілі знову підхопив коронавірус. / Фото: Скріншот з YouTube

Днями стало відомо, що Олег Басилашвілі вдруге заразився COVID-19. Як розповідав артист, спочатку він здавав ПЛР-тест, який показав негативний результат, втім згодом аналіз виявився позитивним.

Зробили нам тест, який показав абсолютну відсутність усіляких цих бацил. А за три дні зробили ще раз тест, який показав, що ми заражені цим коронавірусом, – поділився Басилашвілі, повідомляє "КП".

Наразі 87-річний актор перебуває на самоізоляції. Він активно підтримує зв'язок з лікарями, які в разі чого, нададуть йому необхідну допомогу.

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Торік актор важко переніс хворобу.
Торік актор важко переніс хворобу. / Фото: Скріншот з YouTube

Як саме заразився – актор не розуміє, адже він кілька місяців перебуває на самоізоляції на дачі. За словами Басилашвілі, поки що хвороба протікає безсимптомно.

Зовнішніх ознак я не маю. Нічого не болить. Ні нежитю, нічого. Температура також нормальна. Але треба якийсь карантин пройти. Тож зараз сиджу вдома. Так що поки що все нормально. І в домашніх, і в мене, – заявив актор.

Як пояснив артист, через пандемію останні два роки він вважає за краще дистанціюватися від усіх. Тому разом із дружиною, донькою та її сім'єю вже тривалий час живе на дачі.

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Зазначимо, що у 2021 році Олег Валеріанович вже був госпіталізований із підтвердженим COVID-19. Тоді хвороба протікала у тяжкій формі – артистові довелося провести час у реанімації. Втім, його досить швидко виписали, бо здоров'ю нічого не загрожувало. Ба більше, артист повідомляв, що він вакцинувався.

До речі, Басілашвілі після цього практично не виходить на сцену, він надає перевагу усамітненню з сім'єю на дачі.

Коротко про артиста

Олег Басилашвілі навчався у популярній російській Школі-студії МХАТ. Серед його зіркових одногрупників були Михайло Козаков, Володимир Любимов, Євген Євстигнєєв.

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У фільмографії артиста є чимало картини, які відомі з перших хвилин. Він справді втілив образи, які навіки відбились в кіноісторії. Актор зіграв Юрія Самохвалова у "Службовому романі", Платона Рябініна у "Вокзалі для двох" і Воланда у Майстері та Маргариті". Також упродовж 60 років Басилашвілі працював у Великому драматичному театрі.

Олег Басилашвілі двічі був одружений. Першою обраницею стала однокурсниця та колега по сцені Тетяна Дороніна. Проте після восьми років подружнього життя, у молодих людей охолонули почуття і вони мирно, без образ вирішили розлучитися.

Справжнім коханням артиста виявилась друга дружина, журналістка – Галина Мшанська. З нею Басилашвілі виховав двох доньок Ольгу та Ксенію.

Актор з дружиною та дітьми.
Актор з дружиною та дітьми. / Фото: Instagram

За словами Галини, її чоловік – домосід, вільний час воліє проводити на дачі, розташованій на Фінській затоці.

До речі, сьогодні стало відомо, що померла чеська співачка Гана Горка, яка спеціально заразилася коронавірусом.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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