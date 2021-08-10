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Валентина Легкоступова передчувала свою смерть – зізнання вдівця співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
10 серпня, 10:16
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Виконавиця хіта "Ягода-малина" не стало рік тому. Зірка 90-х померла після отриманих вдома травм. Рідні Легкоступової звинуватили в смерті співачки її чоловіка Юрія Фірсова
Юрій Фірсов розповів, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть
Юрій Фірсов розповів, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Вдівець Валентини Легкоступова Юрій Фірсов, якого раніше помітили в компанії Анастасії Волочкової , заявив, що співачка передчувала свою швидку смерть . Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Співбесідник".

Нескінченно згадую, як незадовго до нашого весілля Валюша раптом попросила мене: "Юрочка, якщо зі мною щось трапиться, мене обов'язково треба кремувати. Ніяких трун! Розвий мій прах на Тенеріфе", – згадав слова Легкоступова Фірсов.

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Згадувала співачка часто і слова своєї подруги, яка побачила на руці Легкоступова занадто коротку лінію життя . Але Фірсов намагався відвернути співачку від поганих думок.

Ще одним поганим знаком вдівець Легкоступової назвав подарований годинник на весілля.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова
Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/firsov_yury

Після смерті співачки Фірсов виявив в її сумки брошуру "Як правильно причаститися і сповідатися перед смертю".

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Через рік Фірсов, як і раніше, заперечує свою причетність до смерті співачки.

Я винен лише в одному: недогледів, не вберіг ..., – сказав Фірсов

Які теми зірки не люблять обговорювати – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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