Валентина Легкоступова передчувала свою смерть – зізнання вдівця співачки

Вдівець Валентини Легкоступова Юрій Фірсов, якого раніше помітили в компанії Анастасії Волочкової , заявив, що співачка передчувала свою швидку смерть . Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Співбесідник".
Нескінченно згадую, як незадовго до нашого весілля Валюша раптом попросила мене: "Юрочка, якщо зі мною щось трапиться, мене обов'язково треба кремувати. Ніяких трун! Розвий мій прах на Тенеріфе", – згадав слова Легкоступова Фірсов.
Згадувала співачка часто і слова своєї подруги, яка побачила на руці Легкоступова занадто коротку лінію життя . Але Фірсов намагався відвернути співачку від поганих думок.
Ще одним поганим знаком вдівець Легкоступової назвав подарований годинник на весілля.
Після смерті співачки Фірсов виявив в її сумки брошуру "Як правильно причаститися і сповідатися перед смертю".
Через рік Фірсов, як і раніше, заперечує свою причетність до смерті співачки.
Я винен лише в одному: недогледів, не вберіг ..., – сказав Фірсов
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