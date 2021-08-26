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Валентину Легкоступову побили перед смертю – нові деталі про загибель співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 серпня, 11:50
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Співачка Валентина Легкоступова померла в серпні минулого року, але досі причину смерті не встановили
Юрій Фірсов розповідав, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть
Юрій Фірсов розповідав, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Співачка Валентина Легкоступова рік тому отримала важку травму, а через кілька днів померла в лікарні. Рідні співачки в її смерті звинувачують третього чоловіка Легкоступової яхтсмена Юрія Фірсова. Родичі впевнені, Фірсов вбив Легкоступову. Сам він заперечує всі звинувачення. Тепер же адвокат родичів Легкоступова Сергій Жорін розповів, що з'явилися нові деталі про смерть співачки.

В матеріали кримінальної справи надійшло медичне дослідження, яке вказало на те, що все-таки смерть Валентини Легкоступоваої наступила в результаті насильницьких дій і удару по голові тупим предметом не менше двох разів, – сказав Жорін в бесіді з teleprogramma.pro

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Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Зазначається, що зараз призначена нова експертиза. Також родина наполягає на порушенні кримінальної справи.

Сергій Жорін звернув увагу, що Юрій Фірсов сам же плутається у своїх свідченнях.

Смерть Валентини Легкоступовох:

Як розповідав Юрій Фірсов, Валентина Легкоступова посковзнулася у ванній і отримала небезпечну травму голови. Згідно з висновком розтину артистка померла через набряк мозку і черепно-мозкову травму. Рідні ж співачки стверджують, що на тілі доставленої в лікарню Легкоступова були виявлені численні травми і синці.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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