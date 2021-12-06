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Валерій Леонтьєв після двох тяжких операцій з'явився на публіці (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 10:42
В закладинки
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Деякий час популярний російський співак не з'являвся на світських заходах через проблеми зі здоров'ям
Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після кількох операцій
Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після кількох операцій / Фото: instagram.com/malnata54/

Але заради "Пісні року" артист зробив виняток. На ювілейному концерті, який зібрав безліч артистів, Валерій Леонтьєв з'явився у леопардовому піджаку та шкіряних штанах. Як пише kp.ru, співак переніс дві тяжкі операції.

Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після двох операцій
Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після двох операцій / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

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У березні Леонтьєву оперували очі, тому він поки що утримується від виходів у світ. А до цього (минулої зими) у нього була важка операція на ноги . Хворі коліна його турбують із початку "нульових". Тоді під час концерту, виконуючи складні танцювальні "па", він пошкодив спочатку меніск на одній нозі, потім незабаром і на другій. Мабуть, старі травми далися взнаки, – розповіли в оточенні артиста.

Зазначається, що зараз Валерій Леонтьєв повернувся до роботи і вже планує давати концерти. Сам співак про своє здоров'я жодних коментарів не дає.

Нагадаємо, на ювілейному концерті "Пісня року" виступила Софія Ротару . Також у концерті взяли участь Ані Лорак та Maruv.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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