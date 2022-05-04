Валерій Меладзе та Віра Брежнєва відмовилися співати для росіян у Туреччині

Влітку багато артистів виступають у Туреччині, але цього року все інакше

Віра Брежнєва та Валерій Меладзе скасували концерти у Туреччині / Фото: Instagram

Нещодавно у росЗМІ з'явилася афіша, де анонсувалися виступи зірок в одному з турецьких готелів. Серед артистів. який мали давати концерти в основному ті, хто промовчав про російську агресію – Ані Лорак, Діма Білан, співачка родом з України Ялинка, Артур Пірожков, Artik & Asti.

Також у списку значилися Віра Брежнєва та Валерій Меладзе, яких у Росії зараз "скасовують" через антивоєнну позицію.

Реклама

Скріншот

У росЗМІ почали обговорювати, що Віра Брежнєва та Валерій Меладзе виступають на підтримку України, а у Туреччині вирішили співати для росіян. Трохи згодом з'явилася інформація, що концерти Віри Брежнєвої та Валерія Меладзе скасували організатори через скандали навколо артистів. Також не буде виступу Ані Лорак, яка зараз зникла з соцмереж і ніяких коментарів не дає.

Після всіх обговорень на зв'язок вийшов представник готелю, в якому мали виступати артисти і зазначив, Віра Брежнєва та Валерій Меладзе самі відмовилися від концертів.

Вони сказали, що просто не можуть, і довелося відмінити всі концерти, – заявив менеджер готелю. П'ятий канал.

Щодо Лорак невідомо. Але співачка раніше відмінила всі концерти в Росії та планує повернутися на сцену не раніше осені.

Реклама

Нагадаємо, раніше один із російських музичних каналів вніс Віру Брежнєву та Валерія Меладзе до чорного списку. Крім того співачці заборонили в'їзд до Росії на 50 років.