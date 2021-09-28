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Як зараз виглядає 30-річна дочка Валерія Меладзе (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 10:09
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Валерій Меладзе не часто у себе в Instagram ділиться сімейними фото. 56-річний співак похвалився старшою дочкою Інгою
Валерій Меладзе показав, як зараз виглядає його старша дочка Інга
Валерій Меладзе показав, як зараз виглядає його старша дочка Інга / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерій Меладзе був у шлюбі зі своєю першою дружиною Іриною більше двадцяти років. У них троє спільних дітей. Від першої дружини співак пішов до Альбіни Джанабаєвої, яка йому подарувала також трьох спадкоємців. Незважаючи на розлучення, Меладзе вдалося зберегти хороші стосунки з дочками. Нове фото тому доказ.

У себе в InstaStories співак поділився Селфі зі старшою донькою Інгою.

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Валерій Меладзе з донькою Інгою
Валерій Меладзе з донькою Інгою / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Нагадаємо, Інга Меладзе здобула освіту в Кембриджі. Під час навчання в Англії вона познайомилася журналістом "Аль-Джазіри" Нурі Вергезе. Пара зустрічалася вісім років, потім вирішили оформити свої стосунки офіційно. Але в шлюбі подружжя прожило лише два роки. Що стало причиною розлучення невідомо. Після розставання з чоловіком Інга повернулася до Москвы і відкрила свій бренд прикрас Aperon.

Зі своїм знаменитим батьком Інга в хороших стосунках, але фото публікує рідко. Також Інга спілкується з дітьми Валерій Меладзе від шлюбу з Альбіною Джанабаєвою, а ось з самою співачкою ні.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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