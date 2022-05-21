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Валерій Меладзе йде зі сцени: співак вибрав несподівану сферу замість шоу-бізнесу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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21 травня, 15:06
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Знаменитий виконавець здивував своїх шанувальників заявою про те, що збирається приділяти більше часу...науці та очищенню води
Валерію Меладзе набрид шоу-бізнес і він планує зайнятися очищенням води
Валерію Меладзе набрид шоу-бізнес і він планує зайнятися очищенням води

Схоже, що багатьом російським артистам, популярним на пострадянському просторі, доведеться переглянути свої пріоритети і, можливо, навіть змінити рід діяльності. А як інакше, якщо тепер у них не буде можливості виступати в Росії – там їх "скасували", ну а на концертах для емігрантів за кордоном не особливо наживешся.

Валерій Меладзе, якого в РФ внесли до чорного списку артистів, які підтримали Україну, повідомив шанувальникам, що "музика залишається його головною справою", але зараз він іде у науку.

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Роздуми у вільний час привели мене до думки повернутися до своєї колишньої професії. Після інституту я закінчив аспірантуру та займався наукою у сфері глибокого очищенням води. Нещодавно, перегорнувши свою кандидатську дисертацію, і вивчивши сучасні досягнення у цій галузі, я розробив установку вилучення різних елементів таблиці Менделєєва з морської води. Це дуже перспективний напрямок. Мене надихає нова мета та викликає творчий азарт, – пише Меладзе в Instagram.

Валерій Меладзе йде з шоу-бізнесу і займатиметься наукою
Валерій Меладзе йде з шоу-бізнесу і займатиметься наукою

Валерій зазначив, що шоу-бізнес йому набрид – ротації на радіо та виступи на головних ТВ-каналах його вже не так хвилюють.

Музика залишається моєю улюбленою справою, хоча я й втратив усілякий інтерес до шоу-бізнесу. Для мене перестали мати значення формати пісень, кількість ротацій на радіостанціях, участь у зйомках на телеканалах. Я знаю точно, що мої пісні вже давно живуть, і ще довго житимуть своїм життям, завдяки моїм слухачам, – заявив артист.

Меладзе також опублікував архівну фотографію часів навчання в університеті. До речі, Валерій закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені С. О. Макарова за спеціальністю "інженер-механік із суднових енергетичних установок".

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Валерій Меладзе у молодості
Валерій Меладзе у молодості

Нагадаємо, ще 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ до України, Меладзе випустив відео, у якому закликав зупинити війну.

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Незважаючи на те, що офіційно Валерій не дає концертів у РФ, раніше його помітили на одному із приватних заходів у Санкт-Петербурзі.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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