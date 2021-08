Валерій Меладзе під час концерту втратив голос. Замість нього співав зал

Валерій Меладзе став спеціальним гостем грандіозного шоу "Співають всі!". Після виступу одного з учасників він розповів історію, що трапилася з ним на одному з концертів

Валерій Меладзе розповів про найемоційніший виступ у житті / Фото: телеканал "Україна"

Російський співак Валерій Меладзе, який в одному з випусків талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" зайняв місце біля капітана експертів Наталії Могилевської, під час ефіру поділився історією, про яку мало хто знає. (Не враховуючи людей, які були на його концерті).

Після виступу одного з учасників, який виконав пісню артиста, Валерій Меладзе зізнався – щоб підняти весь зал, артисту не обов'язково співати краще за всіх, головне – енергетика:

Розповім вам про один із найбільш пам'ятних моїх виступів. У мене сів голос, але я прийшов на репетицію з надією розспіватись, адже всяке буває. Але в той раз я взагалі втратив голос, а глядачі вже прийшли, тому я запропонував їм 2 варіанти: перенести концерт або ж вони повинні мені допомагати співати, – згадав Валерій Меладзе.

Володимир Остапчук та Валерій Меладзе на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

Глядачі попросили артиста не скасовувати концерт і пообіцяли підтримати його в кожній пісні. Так, виступ запам'ятався Валерію Меладзе на все життя:

Це був найемоційніший концерт у моєму житті! Народ просто з глузду з'їхав! – розповів Валерій Меладзе в ефірі шоу "Співають всі!" – Через рік я приїхав к те ж місто, де я дуже погано заспівав, та навіть не співав – хрипів, сичав. І ось знову вийшов на сцену, але вже у прекрасній формі, пояснив попередній виступ людям, почав співати, але взагалі не те було! За емоціями вийшов звичайний концерт – слухали, аплодували і все. А перед цим дійсно всі кайфонули!

