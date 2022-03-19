Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Валерію Леонтьєву – 73! Показуємо найекстравагантніші сценічні костюми Казанова (фото)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 21:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
19 березня популярний артист святкує день народження. На честь 73-річчя співака, ми зробили добірку ТОП-яскравих нарядів Валерія Леонтьєва
Добірка ТОП-сценічних костюмів Валерія Леонтьєва
Добірка ТОП-сценічних костюмів Валерія Леонтьєва / Фото: Instagram

Ще на початку березня російські фанати співака били на сполох через його екстренний від'їзд з РФ, де у нього були заплановані концерти. Багато хто думав, що Валерій Леонтьєв втік з країни-агресора слідом за Аллою Пугачовою після нападу Росії на Україну.

Втім, як з'ясувалось Леонтьєв просто вирішив поїхати в Майямі, де він давно вже мешкає з дружиною. Ймовірно, артист поквапився до США, аби організувати свято на честь 73-річчя. Сам артист зник з горизонту і не з'являється на публіці вже щонайменше місяць.

Реклама

Починаючи з 1980-х Валерій Леонтьєв любить епатувати публіку і робить це з величезним задоволенням. Кожен вихід зірки – привід для нових пліток. Співак не боїться критики і сміливо позує у своїх яскравих вбраннях зі стразами, блискітками та пір'ям. Саме завдяки епатажним концертним образам артист виглядає на сцені як денді.

"Сьогодні" пропонують переглянути вам найефективніші образи Валерія Леонтьєва у день його народження.

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скріншот з YouTube

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скріншот з YouTube

Складається враження, що артист від народження полюбляє дивувати публікую своїми образами і ніколи не перестане це робити.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти