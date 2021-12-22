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Ванесса Параді квітне і пахне після розлучення з Деппом: як зірка виглядає у свої 49 та з новим чоловіком

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
22 грудня, 14:53
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Сьогодні, 22 грудня, знаменитій французькій співачці, моделі та актрисі Ванессі Параді виповнюється 49 років. За спиною у зірки десятки фільмів, пісень, шлюб, а потім і розлучення з актором Джонні Деппом. Яка зірка виглядає зараз?
Ванессі Параді - 49. Як виглядають зараз вона та її чоловік
Ванессі Параді - 49. Як виглядають зараз вона та її чоловік / Фото: Getty Images

З 2018 року Ванесса Параді не знімається у фільмах і не записує нових гучних хітів, крім пісні про Київ. Цікавий збіг – саме у 2018 році вона вийшла заміж за французького письменника, актора, сценариста та режисера – Самюела Бенштері.

На той момент усі фанати раділи за Ванессу як ніколи – зірка оговталася після скандального розлучення з Джонні Деппом у 2016 році і знову здобула щастя.

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Сьогодні Ванессе виповнюється 49 років. І ми вирішили дізнатися, як зараз живе зірка французької естради та кіно.

Зараз Ванесса грає у театрі у п'єсах свого чоловіка, пише Gala.fr. Парочка часто з'являється на світських заходах.

Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі. Серпень, 2021 / Фото: Getty Images
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У 2014 році, як пише французька преса, Ванесса пережила депресію через розрив із Джонні Деппом. До речі, пара має двох спільних дітей, які дуже схожі на знаменитого батька. Депп закрутив роман з Ембер Герд (а незабаром і одружився з нею), але пізніше точно про це пошкодував – пара розлучалася зі скандалом, який гримів на весь світ.

Ванесса Параді захистила Джонні Деппа після того, як його звинуватили у насильстві
Ванесса Параді захистила Джонні Деппа після того, як його звинуватили у насильстві / Фото: Getty Images

Тим не менш, коли на Деппа полився бруд та звинувачення в насильстві з боку Ембер та її захисників, Параді заступилася за колишнього чоловіка. Вона заявила, що Депп ніколи не дозволив собі підняти руку на жінку.

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Зараз Ванесса, схоже, здобула щастя та спокій – разом із чоловіком вони проживають у Франції і не світяться у скандальній хроніці, на відміну від Деппа.

Ось як Ванесса Параді виглядає зараз. Такий стильний look вона продемонструвала на показі Chanel 19 грудня цього року у Парижі.

Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Параді в Парижі на показі Chanel. 19 грудня, 2021 / Фото: Getty Images
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А ось Джонні Депп поки що переживає не спокійний період. Через скандали з Ембер Герд, його вигнали з фільму "Фантастичні звірі-3", де він грав злого чарівника Гріндевальда. Актора замінили Мадсом Міккельсоном, але при цьому виплатили компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів США.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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