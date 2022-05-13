Вау! Переможці Євробачення-2021 Måneskin презентували новий трек

Шанувальники з нетерпінням чекали, коли Måneskin представлять новий розривний трек і це нарешті сталося!

Мåneskin представили трек Supermodel

Італійський гурт Måneskin після своєї участі в Євробаченні продовжує підкорювати публіку! А українці полюбили колектив ще більше за те, що ті надіслали зі сцени фестивалю Coachella рашиста Путіна .

Щоб ще раз розпалити вогонь у серцях фанатів, Måneskin представили новий трек під назвою Supermodel. На новий хіт групу надихнула поїздка Каліфорнією, де музиканти провели кілька місяців.

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Варто відзначити, що італійським виконавцям все ж таки вдалося передати розслаблену та драйвову атмосферу сонячної Каліфорнії. Та й обкладинки для нової пісні – просто вау!

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Вперше у живому виконанні пісня прозвучить під час проведення гранд-фіналу конкурсу "Євробачення-2022", що відбудеться у суботу, 14 травня, у Турині. А поки що шанувальники можуть насолодитися хітом на всіх стрімінгових майданчиках та на фанатських акаунтах.

Тим часом глядачі з різних куточків світу очікують, чим завершиться головний пісенний конкурс "Євробачення" і вже обирають своїх улюбленців.

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Сайт "Сегодня" теж обрав топ-5 найяскравіших номерів серед фіналістів та пропонує читачам проголосувати за свого фаворита .