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Віра Брежнєва перетворилася в темноволосу сексі-розбійницю з каре: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 16:37
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Дружина продюсера Костянтина Меладзе поділилася залаштунковим фото. Нещодавно артистка знялася в новому фільмі, для ролі в якому вона кардинально перевтілилася
Віра Брежнєва у фільмі "Бендер. Золото Імперії"
Віра Брежнєва у фільмі "Бендер. Золото Імперії" / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині, позувала в образі своєї героїні з нового фільму "Бендер. Золото імперії". Артистка приховала свої біляві локони під перукою і перетворилася в темноволосу розбійницю.

Віра Брежнєва хоч і часто використовує грим для зйомок і заходів, але в реальному житті віддає перевагу максимальній природності. Останнім часом зірки дійсно все більше демонструють своє життя без фільтрів. Зміни в б'юті-індустрії і соцмережах доводять і ці чудові українки на дивовижних фото без макіяжу.

А ефектним знімком Віра Брежнєва поділилася в Instastories. На селфі, яке співачка зробила в гримерці перед дзеркалом, вона позувала в білій сорочці та корсеті.

Знайшла фоточку з проб гриму. Форму затвердили там, але до зйомок зробили його більш рудим, – написала Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Дійсно, в трейлері фільму Віра Брежнєва з'являється вже рудоволосою.

Скріншот YouTube

До речі, в цьому фільмі з Вірою Брежнєвою знявся і відомий Сергій Безруков, який нещодавно пошкодував українців в новому інтерв'ю.

Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який представив Меладзе:

Раніше Віра Брежнєва поділилася романтичним відео, яке зняв Костянтин Меладзе.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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