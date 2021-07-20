Віра Брежнєва перетворилася в темноволосу сексі-розбійницю з каре: фото

Дружина продюсера Костянтина Меладзе поділилася залаштунковим фото. Нещодавно артистка знялася в новому фільмі, для ролі в якому вона кардинально перевтілилася

Віра Брежнєва у фільмі "Бендер. Золото Імперії" / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині, позувала в образі своєї героїні з нового фільму "Бендер. Золото імперії". Артистка приховала свої біляві локони під перукою і перетворилася в темноволосу розбійницю.

Віра Брежнєва хоч і часто використовує грим для зйомок і заходів, але в реальному житті віддає перевагу максимальній природності. Останнім часом зірки дійсно все більше демонструють своє життя без фільтрів. Зміни в б'юті-індустрії і соцмережах доводять і ці чудові українки на дивовижних фото без макіяжу.

А ефектним знімком Віра Брежнєва поділилася в Instastories. На селфі, яке співачка зробила в гримерці перед дзеркалом, вона позувала в білій сорочці та корсеті.

Знайшла фоточку з проб гриму. Форму затвердили там, але до зйомок зробили його більш рудим, – написала Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Дійсно, в трейлері фільму Віра Брежнєва з'являється вже рудоволосою.

Скріншот YouTube

До речі, в цьому фільмі з Вірою Брежнєвою знявся і відомий Сергій Безруков, який нещодавно пошкодував українців в новому інтерв'ю.

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