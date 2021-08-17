Відео з побиттям сина Стаса П'єхи підробили – нові подробиці

Нещодавно в ЗМІ поставили під сумніви інформацію , яку раніше розповіла ексдружина співака Наталя Горчакова. У Мережі з'явилося відео, на якому видно тільки розмову Ірини Безбородової з семирічним Петром, але ніякого побиття немає. Стас П'єха в ефірі "Вечірнього шоу з Аллою Довлатова" на "Русском радио" заявив , що це відео змонтоване , а Ірина Безбородова намагається уникнути покарання.
Пані Безбородова зробила монтаж записи, нібито не було побиття . Просто на кадрах запису вона говорить хлопчикові, навіщо він зіпсував басейн. Люди не дуже розуміють, що сталося. Або мають ресурс і блат , що їх відмажуть на порожньому місці без будь-яких аргументів на їх користь, – сказав співак.
Артист хоче, щоб кривдницю його сина покарали і додав, ніхто не має права піднімати руку на дітей.
П'єха розповів, що зараз Петя продовжує проходити численні обстеження , а ось до психологів ходить не тільки хлопчик, але і його бабуся з мамою, які теж постраждали в тій історії.
Раніше ексдружина співака Наталя Горчакова направила слідчому клопотання про обрання запобіжного заходу , в якому просить обмежити свободу Ірині Безбородовій.
Чому побили сина Стаса П'єхи
Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородової. Цей вчинок розлютив дружину Безбородової, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.
В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:
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