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Відео з побиттям сина Стаса П'єхи підробили – нові подробиці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
17 серпня, 08:57
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Скандал навколо жорстокого нападу на семирічного сина російського артиста не вщухає. Раніше до справи приєдналася прокуратура, а також слідчий комітет
Стас П'єха розповів про монтаж запису, де б'ють його сина
Стас П'єха розповів про монтаж запису, де б'ють його сина / Фото: instagram.com/wolfieha

Нещодавно в ЗМІ поставили під сумніви інформацію , яку раніше розповіла ексдружина співака Наталя Горчакова. У Мережі з'явилося відео, на якому видно тільки розмову Ірини Безбородової з семирічним Петром, але ніякого побиття немає. Стас П'єха в ефірі "Вечірнього шоу з Аллою Довлатова" на "Русском радио" заявив , що це відео змонтоване , а Ірина Безбородова намагається уникнути покарання.

Пані Безбородова зробила монтаж записи, нібито не було побиття . Просто на кадрах запису вона говорить хлопчикові, навіщо він зіпсував басейн. Люди не дуже розуміють, що сталося. Або мають ресурс і блат , що їх відмажуть на порожньому місці без будь-яких аргументів на їх користь, – сказав співак.

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З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи
З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Артист хоче, щоб кривдницю його сина покарали і додав, ніхто не має права піднімати руку на дітей.

П'єха розповів, що зараз Петя продовжує проходити численні обстеження , а ось до психологів ходить не тільки хлопчик, але і його бабуся з мамою, які теж постраждали в тій історії.

Раніше ексдружина співака Наталя Горчакова направила слідчому клопотання про обрання запобіжного заходу , в якому просить обмежити свободу Ірині Безбородовій.

Чому побили сина Стаса П'єхи

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Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородової. Цей вчинок розлютив дружину Безбородової, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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