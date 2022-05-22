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Вікторія Бекхем недолюблює свою невістку Ніколу Пельтц, і ось чому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 17:40
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Хто б міг подумати що навіть у такій з виду дружній сімейці може зародитися ворожнеча! Але, як з'ясувалось у Бекхемів також є свої скелети в шафі
Між Вікторією Бекхем та Ніколою Пельтц непорозуміння
Між Вікторією Бекхем та Ніколою Пельтц непорозуміння / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно старший спадкоємець Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін одружився з дочку мільярдера Нельсона Пельтца – Ніколою. Закохані готувались до весілля приблизно два роки і ось у квітні цьогоріч вони уклали шлюб!

Втім, у Мережі давно вже ходять чутки, що між Вікторією Бекхем та Ніколою Пельтц зародились якесь непорозуміння. Деякі інсайдери стверджували, мов ексучасниці Spice Girls не подобається те, як часто невістка зневажає її сином.

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Але, як стало відомо, проблема була не в особистому житті Брукліна та його коханої, а в неприязні Ніколи до дівчини Ромео – середнього сина Бекхемів, повідомляє Daily Mail.

Бруклін з Ніколою/ Ромео з Мією
Бруклін з Ніколою/ Ромео з Мією

Пельтц не дружить з обраницею Ромео – Мією Реган та відкрито показує свою неприязнь до неї. За словами близьких друзів Бекхемів, Вікторія намагалась примирити дівчат. Дизайнерка хотіла оранізувати ланч та запросити обраниць синів, але ті відмовились. Навіть заради свекрухи Нікола та Мія не мають наміри спілкуватись.

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Така ворожа ініціатива виходить саме від 27-річної дружини Брукліна. Тому мама хлопців дуже переживає та, ймовірно, призирає Ніколу.

Так чи інакше Ніколі доведеться хоч трішки налагодити контакт з 19-річною дівчиною Ромео. Адже подейкують, що хлопець планує одружуватись на ній, а конфлікти у сім'ї Вікторія та Девід точно не терпітимуть.

19-річний Ромео має намір одружуватись
19-річний Ромео має намір одружуватись

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Нагадаємо, нещодавно папараці спіймали Девіда та Вікторію Бекхемів під час їхнього відпочинку з друзями на яхті в Майамі.

Раніше ми писали, що через місяць після весілля дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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