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Влад Топалов зворушив до сліз Регіну Тодоренко, виконавши її заповітну мрію (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 липня, 07:38
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Регіна Тодоренко і Влад Топалов вирушили разом у подорож, про яку телеведуча давно мріяла. Регіна зізналася, що ніколи не була в Нью-Йорку
Влад Топалов зворушив Регіну Тодоренко подарунком
Влад Топалов зворушив Регіну Тодоренко подарунком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не тільки Регіна Тодоренко вміє влаштовувати сюрпризи для своїх близьких . Чоловік телеведучої Влад Топалов здійснив заповітну мрію Регіни – подарував подорож до Нью-Йорку. Виявляється, відома телеведуча ніколи не була в Нью-Йорку, але завжди мріяла відвідати це місто.

Регіна опублікувала в Instagram кадри, на яких зображений зворушливий момент, коли отримує подарунок від чоловіка.

На опублікованих кадрах вони з Топаловим стоять в аеропорту, і Тодоренко ще нічого не підозрює, а коли отримує в руки квиток із заповітним пунктом призначення, то кидається обіймати чоловіка.

"Я щаслива, що зустріла тебе, Влад Топало. Ти виконуєш мої мрії, наповнюєш моє життя найрідкіснішими яскравими фарбами. Здавалося б, чим можна здивувати мандрівника з досвідом ????" Вона вже весь світ облетіла ", – а ось і ні !!! Моя давня мрія – подорож в Нью-Йорк, де я ще ніколи не була ", – підписала Регіна.

Телеведуча ще опублікувала кілька кадрів з подорожі, про яку так довго мріяла.



Влад Топалов і Регіна Тодоренко одружилися в 2018 році. Пара виховує спільного сина Майкла. Нещодавно подружжя зізналися, що мріють знову стати батьками.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

Раніше Регіна Тодоренко розповідала про кризу у стосунках з Владом Топаловим.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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