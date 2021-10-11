Закохані і щасливі: дивимося нові фото Джей Ло і Бена Аффлека в Нью-Йорку

Після підтвердження свого роману Дженніфер Лопес і Бен Аффлек все частіше з'являються разом на публіці

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес проводять час в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Хоч в ЗМІ і ходили чутки, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек будуть рідше бачиться через зйомки в різних містах, але поки парі вдається поєднувати роботу і особисте життя . Після зйомок у Ванкувері голлівудська зірка приїхала в Нью-Йорк на прем'єру фільму "Остання дуель" з Беном Аффлеком в головній ролі.

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Пара разом з'явилася на червоній доріжці. Знаменитості позували в об'єктивах фотографів не приховуючи своїх почуттів.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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Також кілька потрапила в об'єктив папараці, виходячи з одного з готелів в Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

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Цього року женніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

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