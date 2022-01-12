Разом зі шкільної лави: історія кохання Леоніда та Ніни Куравльових

У житті не часто зустрічаються такі зворушливі історії кохання, як у Леоніда Куравльова та його дружини Ніни. Щасливий шлюб актора та вчительки тривав цілих 52 роки

/ Фото: Instagram

Відомий радянський актор та улюбленець мільйонів глядачів Леонід Куравльов останніми роками рідко з'являється на публіці. А зараз здоров'я актора серйозно погіршилося через хворобу і він опинився у реанімації.

Причиною багаторічного самітництва Куравльова стала втрата коханої дружини Ніни, з якою артист був разом зі школи.

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Шкільна любов Леоніда Куравльова

Тоді майбутній артист був ще простим 9-класником. Разом із друзями зовсім юний Льоня побачив дівчинку на ковзанці і не міг відірвати від неї очей. Як пізніше він дізнався, її звуть Ніна і вона на два роки молодша.

Леонід Куравльов у молодості / Фото: Instagram

На початку Ніна та Льоня просто спілкувалися, як друзі ходили в кіно та на прогулянки, багато телефонували. Незабаром між підлітками почалися не тільки дружні почуття. Вже тоді Куравльов зрозумів, що зустрів свою єдину.

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Щасливий шлюб завдовжки 52 роки

Здавалося б, що діти тоді були зовсім юними і говорити про серйозні стосунки було б нерозумно. Але Куравльов зміг пронести любов до єдиної дівчини і через роки навчання у ВНЗ. Одразу після закінчення театрального, актор наважився зробити пропозицію Ніні.

З того часу подружжя завжди було разом. Леонід В'ячеславович не раз говорив про те, що його дружина мала дивовижний характер – вона не влаштовувала сцен ревнощів і не лаялася, але при цьому завжди показувала, що ціну собі знає.

Леонід Куравльов із дружиною та дітьми / Фото: Wikipedia

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Подружжя жило досить скромно, незважаючи на те, що Куравльов уже тоді був улюбленцем усіх радянських глядачів. Ніна Василівна присвятила себе роботі вчителем англійської мови, а згодом стала директором школи. Жартома багато знайомих пар, називали Леоніда учнем Ніни Василівни.

У шлюбі у Леоніда та Ніни Куравльових народилося двоє дітей – дочка Катерина та син Василь. Катерина пішла стопами батька і знімалася в кіно, а Василь – побудував свій бізнес і виховує трьох дітей.

Леонід Куравльов зі своєю дружиною Ніною / Фото: Wikipedia

Дружина завжди був вірним другом та порадником для артиста. Таким теплим і міцним стосункам Леоніда В'ячеславовича та Ніни Василівни заздрили багато хто. У 2010 році, кохаючи друг одного, як і раніше, Куравльові відзначили "золоте" весілля.

У 2012 році сталося жахливе – у дружини артиста стався інфаркт. Серйозний напад жінка перенесла "на ногах", коли лікар повідомив, що їй потрібна термінова операція, було вже пізно. Серце єдиного кохання Куравльова зупинилося.

Актор поховав дружину на Троєкурівському цвинтарі, а через кілька років вигравіював на надгробку та своє ім'я, залишивши лише місце для дати смерті.

Могили Ніни Куравльової / Фото: Wikipedia

Раніше ми розповідали, чому Леонід Куравльов опинився в будинку для людей похилого віку.