Мережу збентежила зовнішність Наташі Корольової на новому відео: З обличчям щось не те

Чергова публікація співачки Наташі Корольової в Instagram спровокувала нові обговорення в Мережі

У Мережі обговорюють зовнішність Наташі Корольової на новому відео / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова ніяк не коментує своє зізнання про позашлюбну дочку і всі чутки. Співачка як ні в чому бувало публікує нові ролики і ділиться планами. Зовсім скоро у Наташі Корольової стартує новий концертний тур і вона записала відео запрошення для шанувальників.

Але підписники не особливо слухали, в які міста планує приїхати співачка. Вони звернули увагу на зовнішній вигляд Наташі Корольової.

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У Мережі вважають, що співачка або підібрала невдалі фільтри, або занадто захопилася корекцією зовнішності.

"Блін, губи як у жаби! Навіщо вона себе псує?"

"З обличчям щось не те"

"Все обличчя вже перекошене, зупинись"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

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Нагадаємо, раніше директорка Наташі Корольової заявила, що співачка зіткнулася з цькуванням в Мережі після зізнання про позашлюбну дочку. Директока співачки Марина Наринская не виключала, що реакція може бути різною, але такого негативу не очікувала. В інформацію, яка з'явилася в ЗМІ вона назвала брехнею.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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