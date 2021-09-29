Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Реюніон року

Insta-розлучення

Фільм Остапчука

Полякова - брюнетка

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Мережу збентежила зовнішність Наташі Корольової на новому відео: З обличчям щось не те

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 13:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чергова публікація співачки Наташі Корольової в Instagram спровокувала нові обговорення в Мережі
У Мережі обговорюють зовнішність Наташі Корольової на новому відео
У Мережі обговорюють зовнішність Наташі Корольової на новому відео / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова ніяк не коментує своє зізнання про позашлюбну дочку і всі чутки. Співачка як ні в чому бувало публікує нові ролики і ділиться планами. Зовсім скоро у Наташі Корольової стартує новий концертний тур і вона записала відео запрошення для шанувальників.

Але підписники не особливо слухали, в які міста планує приїхати співачка. Вони звернули увагу на зовнішній вигляд Наташі Корольової.

Реклама

У Мережі вважають, що співачка або підібрала невдалі фільтри, або занадто захопилася корекцією зовнішності.

  • "Блін, губи як у жаби! Навіщо вона себе псує?"
  • "З обличчям щось не те"
  • "Все обличчя вже перекошене, зупинись"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Реклама

Нагадаємо, раніше директорка Наташі Корольової заявила, що співачка зіткнулася з цькуванням в Мережі після зізнання про позашлюбну дочку. Директока співачки Марина Наринская не виключала, що реакція може бути різною, але такого негативу не очікувала. В інформацію, яка з'явилася в ЗМІ вона назвала брехнею.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Реклама

Інші новини про Наташу Корольову

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Maruv для російського Playboy
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти