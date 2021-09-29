Мережу збентежила зовнішність Наташі Корольової на новому відео: З обличчям щось не те

Наташа Корольова ніяк не коментує своє зізнання про позашлюбну дочку і всі чутки. Співачка як ні в чому бувало публікує нові ролики і ділиться планами. Зовсім скоро у Наташі Корольової стартує новий концертний тур і вона записала відео запрошення для шанувальників.
Але підписники не особливо слухали, в які міста планує приїхати співачка. Вони звернули увагу на зовнішній вигляд Наташі Корольової.
У Мережі вважають, що співачка або підібрала невдалі фільтри, або занадто захопилася корекцією зовнішності.
- "Блін, губи як у жаби! Навіщо вона себе псує?"
- "З обличчям щось не те"
- "Все обличчя вже перекошене, зупинись"
Нагадаємо, раніше директорка Наташі Корольової заявила, що співачка зіткнулася з цькуванням в Мережі після зізнання про позашлюбну дочку. Директока співачки Марина Наринская не виключала, що реакція може бути різною, але такого негативу не очікувала. В інформацію, яка з'явилася в ЗМІ вона назвала брехнею.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:
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