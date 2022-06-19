Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Під час зйомок серіалу Netflix загинули 2 актори, ще 6 людей госпіталізовано

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 червня, 16:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На зйомках серіалу від компанії Netflix "Вибраний" у Мексиці загинули два актори, ще шестеро опинилися в лікарні з травмами. Компанію звинувачують у недбалому ставленні до співробітників
На зйомках серіалу Netflix загинули двоє акторів
На зйомках серіалу Netflix загинули двоє акторів

Компанія Netflix вже не вперше опиняється в центрі скандалу – платформу неодноразово звинувачували у сексуалізації дітей, провокаційних сценах та інших спірних моментах.

Проте цього разу галас навколо Netflix спалахнув через загибель акторського складу під час зйомок серіалу "Обраний", який стартував у 2019 році. Як повідомляє People, фургон зі знімальною групою потрапив у ДТП, в результаті якого загинули актори Раймундо Гардуньо Крус та Хуан Франсіско Гонсалес Агілар (Пако Муфоте).

Реклама
Скріншот

Також з травмами було госпіталізовано ще два актори та чотири члени команди. Наразі медики оцінюють їхній стан як стабільний.

За інформацією ЗМІ, аварія сталася шляхом із Санта-Росалії до місцевого аеропорту в суботу. З цього моменту виробництво серіалу призупинено до закінчення офіційного розслідування події.

Ліліана Конліск Гальєгос, подруга Муфоте, розповіла The Daily Beast, що її покійний друг скаржився на проблеми з транспортуванням та логістикою під час зйомок. Так, за словами актора, компанія економила гроші і використала членів знімальної групи як водії.

Реклама

Мені боляче думати, що ним скористалися, що його змушували працювати в поганих умовах, особливо у такій компанії-мультимільйонері, як Netflix, – заявила подруга загиблого актора.

Раніше стало відомо, що Netflix готує реаліті-шоу за мотивами серіалу "Гра у кальмара".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти