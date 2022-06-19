Під час зйомок серіалу Netflix загинули 2 актори, ще 6 людей госпіталізовано

На зйомках серіалу від компанії Netflix "Вибраний" у Мексиці загинули два актори, ще шестеро опинилися в лікарні з травмами. Компанію звинувачують у недбалому ставленні до співробітників

На зйомках серіалу Netflix загинули двоє акторів

Компанія Netflix вже не вперше опиняється в центрі скандалу – платформу неодноразово звинувачували у сексуалізації дітей, провокаційних сценах та інших спірних моментах.

Проте цього разу галас навколо Netflix спалахнув через загибель акторського складу під час зйомок серіалу "Обраний", який стартував у 2019 році. Як повідомляє People, фургон зі знімальною групою потрапив у ДТП, в результаті якого загинули актори Раймундо Гардуньо Крус та Хуан Франсіско Гонсалес Агілар (Пако Муфоте).

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Скріншот

Також з травмами було госпіталізовано ще два актори та чотири члени команди. Наразі медики оцінюють їхній стан як стабільний.

За інформацією ЗМІ, аварія сталася шляхом із Санта-Росалії до місцевого аеропорту в суботу. З цього моменту виробництво серіалу призупинено до закінчення офіційного розслідування події.

Ліліана Конліск Гальєгос, подруга Муфоте, розповіла The Daily Beast, що її покійний друг скаржився на проблеми з транспортуванням та логістикою під час зйомок. Так, за словами актора, компанія економила гроші і використала членів знімальної групи як водії.

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Мені боляче думати, що ним скористалися, що його змушували працювати в поганих умовах, особливо у такій компанії-мультимільйонері, як Netflix, – заявила подруга загиблого актора.

Раніше стало відомо, що Netflix готує реаліті-шоу за мотивами серіалу "Гра у кальмара".