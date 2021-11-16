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Волочкову через пияцтво вигнали з готелю у Туреччині – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 09:31
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Відпочинок Анастасії Волочкової у Туреччині не обійшовся без пригод. У Мережі не один день обговорювали проблеми зі спиртним у балерини
Анастасію Волочкову вигнали з готелю у Туреччині
Анастасію Волочкову вигнали з готелю у Туреччині / Фото: instagram.com/volochkova_art

Тим більше, що Анастасія сама дала привід. Вкотре балерина вирішила продемонструвати розтяжку, але підписники звернули увагу, що Волочкова була п'яна . Тепер з'явилася інформація, що балерину виселили з турецького готелю саме через пияцтво.

За інформацією очевидців, Волочкова поводилася неналежним чином. Вона напивалася і починала грубіянити персоналу і нецензурно висловлюватися на адресу інших відпочиваючих, серед яких були діти. Це повторювалося неодноразово. Одне з відео потрапило до Мережі.

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Як розповіла у програмі "Ти не повіриш" знайома балерини Ганна Калашнікова, Волочкова приїхала до Туреччини на міжнародний конгрес як запрошена зірка.

Для неї ця поїздка була більше відпочинком, не можна сказати, що вона напружувалася. Може, перебрала і поводилася трохи дивно , – сказала Калашнікова.

Представники балерини вже встигли спростувати новину

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Анастасію Волочкову не виганяли з готелю у Туреччині. Коментарів вона давати із цього приводу не буде. Вона виїжджала на три дні до своїх друзів. З чого її мали виганяти з готелю? – сказала помічниця балерини в коментарі журналістам РЕН-ТВ.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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