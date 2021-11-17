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Волочкову вигнали з готелю у Туреччині за пияцтво? Балерина прокоментувала чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 13:45
В закладинки
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Днями з'явилася новина, що відпочинок Анастасії Волочкової у Туреччині закінчився скандалом. Російську балерину вигнали з готелю за неналежну поведінку
Анастасія Волочкова прокоментувала чутки про проблеми з алкоголем
Анастасія Волочкова прокоментувала чутки про проблеми з алкоголем / Фото: instagram.com/volochkova_art

За словами очевидців, вона напивалася і починала грубіянити персоналу і нецензурно висловлюватися на адресу інших відпочиваючих, серед яких були діти. Це повторювалося неодноразово. Одне з відео з недавнього відпочинку потрапило до Мережі.

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Знайома балерини розповіла, що Волочкова приїхала до Туреччини на міжнародний конгрес як запрошена зірка, але для неї таки ця поїздка була більше відпочинком. Поведінка Анастасії її знайома назвала дивним.

Фото балерини завжди обговорюють у Мережі. Звичайно, не всі можуть похвалитися такою розтяжкою, як Волочкова, але ми точно знаємо, як ще можна привернути увагу до своїх фото .

Після того, як у прес стали обговорювати пригоди Волочкової в Туреччині, представник балерини все спростувала. Вона заявила, що Анастасію не виселяли з готелю.

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Анастасія Волочкова у Туреччині
Анастасія Волочкова у Туреччині / Фото: instagram.com/volochkova_art

Зараз ситуацію вирішила прокоментувати і сама балерина. Вона вважає, що заздрісники поширюють про неї чутки.

Навколишнім простіше висловлювати небилиці, ніж порадіти за іншого. На відпочинку я можу собі дозволити розслабитися, – сказала Волочкова у бесіді з teleprogramma.pro.

Балерина в Туреччині встигла відвідати старих друзів та чудово провести час.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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