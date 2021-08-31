Волонтер, який доглядав за МакSим в лікарні, виявився шахраєм – ЗМІ

Зараз співачка МакSим відновлюється після тривалого перебування в штучній комі. Вона пробула в лікарні більше місяця

Подробиці про стан МакSим після виписки / Фото: instagram.com/maksimartist

Після того, як МакSим стрімко пішла на поправку і її виписали додому, в Мережі засумнівалися в правдивості хвороби співачки. Деякі стали припускати, що вся історія вигадана. Після таких чуток в ЗМІ з'явилася розповідь волонтера Леоніда Краснера, який доглядав за МакSим після того, як артистку перевели з реанімації в звичайну палату.

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Волонтер, який доглядав за МакSим в лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

За його словами, співачка лежала одна в палаті, і він впізнав її не відразу. Вона була вкрай виснажена і слабка . У місцях на тілі, куди ставили крапельниці, все було перев'язане.

Розрізи на тілі, куди вставляли трубки апаратів ШВЛ і ЕКМО, зашиті, а сама шкіра наче почорніла, в плямах. Ну і, звичайно, вона дуже схудла, – ділився спогадами волонтер.

Трохи пізніше ЗМІ з'ясували, що волонтер Леонід Краснер виявився шахраєм. Як пише "Експрес газета", раніше Леонід обіймав посаду голови ради директорів АКБ "Надійний банк". У 2016 році був засуджений на п'ять років умовно за розкрадання 170 мільйонів рублів (два мільйони доларів) . Сам Леонід все спростовує.

Представники МакSим ніяк не коментують цю інформацію.

Як себе почуває МакSим після виписки:

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Менеджер співачки Маргарита Соколова днями розповіла, що у МакSим сильна слабкість, запаморочення і занепад сил. Незважаючи на швидку втому, співачка продовжує лікування медичними препаратами і регулярно робить дихальну гімнастику. МакSим як і раніше важко дихати.

МакSим проходить реабілітацію вдома / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Людина ледве переміщається, ледве дихає ... Легке одне уражено, – сказала Маргарита Соколова в бесіді з kp.ru

Про повернення МакSим на сцену зараз не йдеться.

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

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На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями , А директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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