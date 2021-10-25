"Ось ця популярність – це пи**ец х** ня". Найцікавіше з інтерв'ю Моргенштерна Собчак

Популярний російський реп-виконавець Алішер Моргенштерн дав велике інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак на її YouTube-каналі. Ми вибрали з їх розмови найцікавіші зізнання репера

Моргенштерн дав відверте інтерв'ю / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

У майже тригодинному відео Моргенштерн розповів про свої заробітки, страхи, показав маму і поділився подробицями сімейного життя.

Весілля за 20 млн рублів

Не так давно Алішер зі своєю коханою Діларою зіграли весілля. Святковий банкет молодята організували на теплоході і запросили безліч гостей. Але пишне святкування обійшлося їм недешево:

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Баржа вийшла взагалі недорого. По-моєму, близько мільйона, одні декорації тільки мільйонів вісім вийшли. У нас же все таки весілля-перформанс і потрібно відповідати, Тому не поскупився, але насправді всередині таке: "Б **, двадцять лямов, якого х * я ?!" Але всього лише раз в житті, напевно, весілля буває, – говорить репер.

Фото: Instagram Моргенштерна

Заборонені теми

Якщо судити по текстам пісень репера то здається, що він завжди повністю відвертий і не боїться про щось говорити, але, як розповів Моргенштерн, свої висловлювання він все ж таки фільтрує і намагається не піднімати деякі теми.

Це ти усвідомлено зачіпаєш у людей найважливіше в житті. І усвідомлено х**ш щось для когось найважливіше – це не круто. І особливо, якщо ти знаєш, що тебе за це вб'ють. Це ну вже взагалі вже нерозумно, – зізнався Алішер.

А ось тему влади виконавець завжди всіляко обходить, але на інтерв'ю у Собчак це йому не вдалося зробити і довелося відповідати – він зізнався, що причина його мовчання пов'язана зі страхом перед першими особами держави.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

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День Перемоги святкувати не потрібно

Однак, в тому ж розмові він піднімає тему одного з найважливіших в Росії свят – Дня Перемоги, яке там завжди відзначають із усілякими почестями. Репер вельми різко висловився з цього приводу:

Я взагалі не розумію ось цього свята Перемоги, яка відбулася вже скільки – 76 років тому і досі з року в рік витрачається на це мільйони. Це святкують. Блін, напевно, пишатися просто нічим , – сказав Алішер і порадив жити сьогоднішніми досягненнями.

Сімейний бюджет

Крім витрат на всілякі діамантові прикраси і різні марки машин, з початком подружнього життя, Алішер взяв на себе ще й сімейний бюджет. Своїй дружині музикант ні в чому не відмовляє:

Знаєш, як то кажуть: те, що заробив мужик – це наше, а те, що заробила жінка – це її. Я нормальний російський підкаблучник. Вона себе ох ** но може забезпечувати, тому що вона тепер теж популярна. Але коли їй чогось там не вистачає, вона просить. А мені не шкода. Іноді шкода, я говорю: "Ти чого? Ох**а? " Вона така: "Ну, будь ласка". Я: "Гаразд...", – розповідає виконавець.

Моргенштерн і Ділара разом з 2017 року / Фото: instagram.com/influesii

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Але новоспечена дружина репера Ділара не претендує на все багатство чоловіка:

Нє-нє, вона не з цих: "Дай карту, я в ЦУМ". Вона по дрібниці і тільки те, що їй дійсно потрібно, – говорить Алішер.

Настільна книга Моргенштерна

Музикант іноді виділяє час на читання і вибирає для цього нестандартну літературу, його улюблена книга – Набуття Неба на Землі. 365 роздумів Ребе Менахема-Мендл Шнеєрсона.

Психологія і релігія – це двоє речей, які одне одного відкидають. І я хочу паралельно і те, і те. І щоб з одного боку подивитися, і з протилежного. А взагалі банально хочу відпочити і людського життя. Я за**ся реально. Ось ця популярність – це пі** ц х**ня " , – говорить він.

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