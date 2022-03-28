Оце фото! Ксенія Собчак у вишиванці стоїть на фоні плаката Бандери

У Мережі з'явилися старе фото телеведучої, але в Росії його зараз активно обговорюють

У Мережі згадали старе фото Ксенії Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На початку війни телеведуча не боялася казати, що Путін напав на Україну, але потім Собчак перестала активно коментувати російську агресію. Зараз телеведуча стурбована санкціями проти Росії і вважає їх несправедливими.

Водночас, за чутками ЗМІ, російська телеведуча перебуває в Ізраїлі, і коли повернеться до Росії невідомо.

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Поки Собчак не дуже активна у соцмережах, у Мережі згадали старе фото телеведучої, де вона у вишиванці стоїть на тлі плаката Степана Бандери.

Вікторія Боня у себе в Telegram-каналі опублікувала фото та поцікавилася, коли воно було зроблено.

Наразі ці кадри тягають зі словами, що Собчак це Іуда...

Ксенія Собчак у вишиванці / Фото: Telegram

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До слова, це фото Ксенії Собчак було зроблено у 2014 році, коли телеведуча приїжджала до Києва.

Раніше Собчак поділилася одкровеннями, що стурбована своїм майбутнім.

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