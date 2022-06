Ось це так поворот! 18-річний син Ілона Маска змінить стать та повністю відречеться від свого батька

Якщо ж 14-річна донька Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною, то син Ілона Маска відчуває себе жінкою. Нещодавно Ксав'єр вирішив подати документи в суд щодо зміни гендера.

Як повідомляє New York Post, син Ілона Маска від першого шлюбу подав документи на зміну статі у квітні, після свого 18-річчя.

Таким чином хлопчик нібито прагне розірвати всі зв'язки з зірковим батьком. Ба більше, він планує відмовитись від прізвища міліардера і взяти прізвище своєї матері.

Скріншот відповідний документів спадкоємця Ілона Маска з'явились у Twitter. Ксав'єр подав їх в окрузі Лос-Анджелеса.

Elon Musk's 18-year-old daughter has filed to legally change her name to confirm to her gender identity.



The official reason given: "Gender identity and the fact that I no longer live with or wish to be related to my biological father in any way, shape or form." pic.twitter.com/t04P9m8fEI