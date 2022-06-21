Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ось це так поворот! 18-річний син Ілона Маска змінить стать та повністю відречеться від свого батька

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 08:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Син мільярдера Ксав'єр Маск чекав, коли йому стукне 18, щоб він особисто зміг подати заяву на зміну гендера і розірвати стосунки з зірковим батьком
Син Ілона Маска вирішив змінити життя
Син Ілона Маска вирішив змінити життя / Фото: Getty Images, dailymail

Якщо ж 14-річна донька Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною, то син Ілона Маска відчуває себе жінкою. Нещодавно Ксав'єр вирішив подати документи в суд щодо зміни гендера.

Як повідомляє New York Post, син Ілона Маска від першого шлюбу подав документи на зміну статі у квітні, після свого 18-річчя.

Реклама

Таким чином хлопчик нібито прагне розірвати всі зв'язки з зірковим батьком. Ба більше, він планує відмовитись від прізвища міліардера і взяти прізвище своєї матері.

Ілон Маск з Талулою Райлі, Ксав’єром та Гріффіном.
Ілон Маск з Талулою Райлі, Ксав’єром та Гріффіном. / Фото: dailymail

Скріншот відповідний документів спадкоємця Ілона Маска з'явились у Twitter. Ксав'єр подав їх в окрузі Лос-Анджелеса.

Реклама

Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов’язаним з ним, – пояснив Ксав'єр.

Тепер хлопець хоче, аби його називали Вівіан Дженна Вілсон і щоб "визнавали жінкою".

Коротко про особисте життя Ілона Маска

Ще будучи студентом, Ілон познайомився зі своєї першою дружиною Джастіною Вілсон. У 2000 році вони одружились, а через два роки у них народився первісток, який через 10 тижнів помер з невідомих причин. У 2004 році пара скористалась послугами ЕКО і в них народилось двоє синів – Гріффін та Ксав'єр. У 2006-му дружина Маска знову завдяки штучному заплідненню народила трійнят – Деміана, Кайю та Саксона. У 2008 році подружжя розлучилось.

Реклама

Мільярдер зі спадкоємцями
Мільярдер зі спадкоємцями / Фото: Скріншот із відео

Згодом у Маска було чимало романів з відомими жінками, зокрема з британською акторкою Талулою Райлі та скандальною Ембер Герд. Незабаром обраницею міліардера стала співачка Граймс, яка народила йому сина X A-Xii.

Тепер ж подейкують, що Ілон Маск зустрічається з рудоволосою бестією, австралійською акторкою Наташою Бассетт.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти