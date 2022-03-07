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Оце так поворот! Максим Галкін та Алла Пугачова, які втекли з Росії, вирішують продати свій замок

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 18:33
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Вже знайшовся охочий купити житло Пугачової та Галкіна. Потенційним покупцем став відомий продюсер
З'явилася інформація про продаж замку Пугачової та Галкіна в Росії.
З'явилася інформація про продаж замку Пугачової та Галкіна в Росії. / Фото: Instagram

Останнім часом поширюються різні чутки щодо долі Алли Борисівни та її чоловіка Максима Галкіна. Одні думають, що пара разом з дітьми назавжди покинула Росію. Інші ж фанати вважають, мов Примадонна важко захворіла.

Згодом у Мережі поширились плітки, що Пугачова та Галкін буцімто продають свій розкішний замок у підмосковному селі Грязь, а також решту нерухомості в Росії.

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На такі неофіційні відомості сьогодні відреагував музичний продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. В Instagram він розмістив відкрите звернення до шоумена.

Так, Разін десь почув, що Галкін нібито має намір продати замок. У зв'язку із цим продюсер зробив йому пропозицію, заявивши про готовність придбати нерухомість для дітей-сирот.

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Міжрегіональна молодіжна громадська організація "Творчий центр "Сонячне коло", президентом якої я є, готова розглянути пропозицію Максима Галкіна про продаж його заміського замку в селі Грязь. У разі позитивного рішення в ньому розташовуватимуться діти-сироти, які займаються IT-технологіями та соціальними мережами. Тому це моя відкрита пропозиція Максиму на покупку його замку, – написав Андрій Разін.

Андрій Разін
Андрій Разін / Фото: Instagram

Сам Галкін поки що ніяк не відреагував на пропозицію Разіна. Не називається і вартість такої ​​угоди.

Нагадаємо чоловік Пугачової Максим Галкін одним із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну. Однак багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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Раніше з'явилась інформація про те, що Земфіра та Рената Литвинова також покинули Росію.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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